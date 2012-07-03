رفاقت 36ساله و "امید فیلها به بی بی"/ رفیقان گرمابه و گلستان دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، "میت رامنی" در اواخر تابستان سال جاری برای دیدار با "بنیامین نتانیاهو" و برخی از مقامات تشکیلات خودگردان به اسرائیل سفر می کند.

برهمین اساس دیدار با "سلام فیاض" نخست وزیر تشکیلات خودگردان نیز در برنامه های سفر رامنی به سرزمین های اشغالی دیده می شود.

البته این خبر رسما از سوی کمیته انتخاباتی رامنی تأیید نشده اما یکی از جمهوریخواهان نزدیک به رامنی این خبر را تأیید کرد.

با توجه به نفوذ لابی صهیونیستها در آمریکا ( آیپک ) در میان سیاستمداران آمریکایی، جمهوریخواهان امیدوارند که بواسطه دوستی رامنی با نتانیاهو و همچنین مواضع تند وی در خصوص مسائلی چون ایران بتوانند حمایت این لابی را در انتخابات ماه نوامبر بدست بیاورند.

سفر رامنی به سرزمین های اشغالی دو روزه خواهد بود. این چهارمین سفر رامنی به سرزمین های اشغالی و سومین دیدار وی با نتانیاهو خواهد بود. رامنی و نتانیاهو در سال 1976 در "گروه مشاوره بوستون" با هم همکار بودند.

پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی که در ماه آوریل منتشر شده بود با پرداختن به دوستی این دو نوشته بود : "یک دوستی که عمر آن به 1976 باز می گردد در سال 2012 تشدید می شود."

در سال 1976 "میت رامنی" و "بنیامین نتانیاهو" در طبقه شانزدهم گروه مشاوران بوستون، هر دو به عنوان مشاور مشغول به کار بودند وهفته ای یک بار در جلسات هم اندیشی یکدیگر را ملاقات می کردند.

این دو سالها قبل درباره موضوعات مختلف تبادل نظر می کردند که همین امر موجب عمیق تر شدن دوستی آنها شده بود و اکنون نیز این دو تقریبا در یک مسیر گام برمی دارند بطوری که نتانیاهو از لزوم حمله به ایران سخن می گوید و رامنی انتقادات تندی را از اوباما به دلیل همراهی نامناسب آمریکا با اسرائیل می کند.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : دوستی رامنی و نتانیاهو در طی سالها در بوستون، نیویورک و بیت المقدس بواسطه همفکریهای متعدد، دیدگاه های محافظه کارانه و همچنین دوستان مشترک استحکام بیشتری یافت.

بر همین اساس بیشترین حجم ارتباطات این دو را در سالهای اخیر موضعاتی چون خاورمیانه، سیاست، انتخابات آمریکا و موضعات مهم روز تشکیل می دادند از همین رو در بسیاری از موارد آنها نظراتی همانند هم را دارند.

از همفکری های انجام شده میان رامنی و نتانیاهو می توان به این موارد اشاره کرد: زمانی که رامنی فرماندار ماساچوست بود نتانیاهو پیشنهاداتی به وی در ارتباط با کوچک کردن دولت ارائه داد و زمانیکه نتانیاهو در مقام نخست وزیری تصمیم داشت شرکت های مرتبط با ایران را مورد تحریم قرار دهد، رامنی توصیه هایی به وی در ارتباط با نحوه همراه کردن مقامات آمریکایی با این تصمیم تل آویو به وی ارائه کرد.

و مورد آخر اینکه، پس از آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتانیاهو سوالاتی را از رامنی درباره اینکه آیا گینگریچ قصد نامزد شدن در این رقابت ها دارد یا نه را مطرح کرده بود.

برهمین اساس پیش از انتخابات سه شنبه بزرگ نیز، رامنی و نتانیاهو گفتگوی تلفنی با هم داشتند که در آن در مورد مسائل مهم بین المللی بویژه ایران گفتگو کردند.

رامنی درباره روابط خود با نتانیاهو می گوید : ما تجربیات مشابهی داریم و می توانیم با گفتگوهای مختصر حرف هم را متوجه شویم. ما پایه های فکری مشابهی داریم که موجب می شود دورنمای یکسانی را برای موضوعات پیش بینی کنیم.

