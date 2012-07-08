دروغ بدتر از شرابخواری است/ تسری دروغگویی مسئولان به بدنه جامعه

دکتر ابراهیم فیاض درمورد زشتی دروغ نزد ایرانیان باستان به خبرنگار مهر گفت: در کتیبه‎های منتسب به داریوش در کوه الوند شهر همدان نوشته شده اهورامزدا ما را از خشکسالی و دروغ در امان دار. یعنی همانطور که قحطی همه چیز را نابود می‎کند دروغ هم صفات مثبت اجتماعی را خشک می‎کند.

وی افزود: در روایات ما آمده است که منشأ همه گناهان از شرابخواری است و دروغ بدتر از شرابخواری است.

استاد ارتباطات دانشگاه تهران درمورد دروغ در سیاست هم اظهارداشت: از نظر عقلی دروغ تابع آراء مشهوره است. یعنی اگر ظلم است، بد و قبیح و زشت است و اگر منجر به عدل بشود، خوب و واجب است. برای مثال اگر کسی را بخواهند بکشند آدرس راست دادن جای او حرام است و اگر شهادت دروغی منجر به قتل و اعدام یک نفر بشود این هم حرام است.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات تصریح کرد: دروغ در سیاست هم تابع همین آراء مشهوره است.

فیاض درمورد تبعات دروغگویی مقامات سیاسی هم گفت: البته امروزه با وجود رسانه‎های مختلف در سطح جهان و به زبان‎های مختلف دروغ مقامات سیاسی خیلی زود آشکار می‎شود و سیاستمداران جرأت دروغگویی به خود نمی‎دهند. ولی اگر دروغ مقامات گسترده شود مردم هم به راحتی دروغ می‎گویند زیرا آنها باهوش هستند و از حاکمانشان الگو برداری می‎کنند.

وی درمورد رابطه دروغگویی و عدم اعتماد به یک سیستم سیاسی هم یادآورشد: خوب معلوم است دروغگویی با عدم اعتماد رابطه مستقیم دارد . دروغ گوینده، چوپان دروغگو می‎شود یعنی اگر راستش را هم بگوید مردم فکر می‎کنند که دروغ می‎گوید. یعنی دروغ اعتماد اجتماعی را از بین می‎برد.