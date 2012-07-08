دروغ بدتر از شرابخواری است/ تسری دروغگویی مسئولان به بدنه جامعه

دکتر ابراهیم فیاض درمورد زشتی دروغ نزد ایرانیان باستان به خبرنگار مهر گفت: در کتیبههای منتسب به داریوش در کوه الوند شهر همدان نوشته شده اهورامزدا ما را از خشکسالی و دروغ در امان دار. یعنی همانطور که قحطی همه چیز را نابود میکند دروغ هم صفات مثبت اجتماعی را خشک میکند.
وی افزود: در روایات ما آمده است که منشأ همه گناهان از شرابخواری است و دروغ بدتر از شرابخواری است.
استاد ارتباطات دانشگاه تهران درمورد دروغ در سیاست هم اظهارداشت: از نظر عقلی دروغ تابع آراء مشهوره است. یعنی اگر ظلم است، بد و قبیح و زشت است و اگر منجر به عدل بشود، خوب و واجب است. برای مثال اگر کسی را بخواهند بکشند آدرس راست دادن جای او حرام است و اگر شهادت دروغی منجر به قتل و اعدام یک نفر بشود این هم حرام است.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات تصریح کرد: دروغ در سیاست هم تابع همین آراء مشهوره است.
فیاض درمورد تبعات دروغگویی مقامات سیاسی هم گفت: البته امروزه با وجود رسانههای مختلف در سطح جهان و به زبانهای مختلف دروغ مقامات سیاسی خیلی زود آشکار میشود و سیاستمداران جرأت دروغگویی به خود نمیدهند. ولی اگر دروغ مقامات گسترده شود مردم هم به راحتی دروغ میگویند زیرا آنها باهوش هستند و از حاکمانشان الگو برداری میکنند.
وی درمورد رابطه دروغگویی و عدم اعتماد به یک سیستم سیاسی هم یادآورشد: خوب معلوم است دروغگویی با عدم اعتماد رابطه مستقیم دارد . دروغ گوینده، چوپان دروغگو میشود یعنی اگر راستش را هم بگوید مردم فکر میکنند که دروغ میگوید. یعنی دروغ اعتماد اجتماعی را از بین میبرد.
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