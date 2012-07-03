میزان کم کاری تیروئید 2 برابر استاندارد کشوری است/ غربالگری 95 درصدی

نادر نیک پرست در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: میزان بروز بیماری هیپوتیروئیدی (کم کاری مادرزادی تیروئید) در نوزادان خراسان شمالی 2 نفر در هر هزار نفر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون استاندارد کشوری این بیماری یک نفر در هر هزار نفر است، افزود: بر این اساس میزان بروز این بیماری در نوزادان خراسان شمالی 2 برابر استاندارد کشوری است.

نیک پرست تصریح کرد: طرح غربالگری کم کاری غده تیروئید نوزادان خراسان شمالی از سال 84 با هدف شناسایی و درمان نوزادان و کودکانی که بیماری هیپوتیروئید دارند، آغاز شده است.

وی افزود: در این مدت، طرح غربالگری بر روی 75 هزار نوزاد و کودک انجام شده که از این میان 140 نفر به کم کاری غده تیروئید مبتلا بوده‌اند.

نیک پرست اضافه کرد: با توجه به تعداد متولدین، طرح غربالگری بیماری کم کاری غده تیروئید با پوشش 95 درصدی در خراسان شمالی انجام شده است.

این مسئول با یادآوری اینکه تمامی نوزادان و کودکان بیمار تحت درمان قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: انجام اقدامات درمانی به موقع می‌تواند از بروز عوارض نامطلوب در سال‌های بعد جلوگیری کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: کم کاری تیروئید مهم‌ترین عاملی است که منجر به عقب افتادگی کودکان می‌شود وتشخیص به موقع آن از عقب ماندگی کودکان جلوگیری می‌کند.

یادآور می‌شود کم کاری مادرزادی تیروئید، نوعی بیماری بوده که به علت اختلا ل در تکامل کامل یا نسبی غده تیروئید یا جایگزینی نامناسب تیروئید در دوران جنینی بروز می‌کند.

زردی طولانی، ادم یا خیز در صورت و بدن، وزن بیش از 4 کیلوگرم در زمان تولد، کم اشتهایی و شیر خوردن ناکافی، هیپوترمی یاکاهش درجه حرارت بدن، کم تحرکی و حرکات آهسته، اتساع شکمی، یبوست، فونتانل خلفی بزرگ، آپنه (قطع تنفس) و تنفس صدا دار از علایم و نشانه‌های کم کاری مادرزادی تیروئید در اوایل نوزادی است.

