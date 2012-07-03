شکنجه تنها ابزار اعتراف گیری آل خلیفه است/ ضرورت مجازات عاملان شکنجه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای از ادامه شکنجه های شدید در زندانهای آل خلیفه خبر داد.

در این بیانیه آمده است: گرفتن اعتراف تحت شکنجه شدید به روشی معمول در بازداشت گاههای رژیم بحرین تبدیل شده است.

الوفاق بیان کرد: این شیوه به نیروهای امنیتی و پلیس خلاصه نمی شود زیرا آنها از مقامات بالاتر دستور می گیرند و ارجاع بازداشت شدگان به دادگاهها نیز بر این اساس این اعترافات است.

در این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت مجازات عاملان شکنجه ها آمده است: عدم تحویل جلادان و شکنجه گران به دادگاه در واقع نوعی حمایت از آنها محسوب می شود.

الوفاق بیان کرد: شکنجه در زندانها و مراکز بازداشت رژیم بحرین و نیز در خیابانها با قوت ادامه دارد و حوادث از این دست بیشمارند.

جمعیت الوفاق از مجامع جهانی و سازمان ملل خواست که به مسئولیت خود برای توقف این شکنجه ها رژیم عمل کنند و از واکنش های انفعالی در این باره پرهیز کنند.