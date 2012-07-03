افزایش 20 درصدی مصرف گاز CNG در دلیجان

امیر دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح میزان مصرف فرآورده های نفتی در شهرستان دلیجان گفت: در سه ماه نخست امسال مصرف گاز CNG در این شهرستان یک میلیون و 104 متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته با مصرف 920 متر مکعب20 درصد افزایش یافته است.

وی در مورد مصرف بنزین سوپر و معمولی در سه ماه نخست امسال در شهرستان دلیجان گفت: مصرف بنزین سوپر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6 درصد و بنزین معمولی 3 درصد کاهش داشته است.

دهقان اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال بیش از 174 هزار لیتر بنزین سوپر و سه میلیون و 404 هزار لیتر بنزین معمولی در شهرستان دلیجان مصرف شده است.

رییس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دلیجان با اشاره به اینکه در سال گذشته مصرف ماده اولیه تولید قیر و نفت کوره در شهرستان صفر بوده است افزود: میزان مصرف وگیوم باتوم 143 تن شده است.

دهقان با بیان اینکه این افزایش مصرف در شهرستان دلیجان به دلیل افزایش بخش های خصوصی است افزود: در طی سال گذشته میزان مصرف وکیوم باتوم 71هزارو 690 کیلوگرم و مصرف وکیوم فلاپس 820 کیلوگرم بوده است.