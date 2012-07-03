به گزارش خبرنگار مهر، مظفر انصاری دوشنبه شب در مراسم تجلیل از 30 تلاشگر این عرصه واقع در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان اظهار داشت: رشد صادرات غیرنفتی استان اصفهان در سه ماهه نخست سال جاری 48 درصد بوده که با توجه به اینکه در حوزه‌هایی از قبیل صنعت نساجی که احساس آسیب‌پذیری می‌شود حدود39.7 دهم درصد رشد داشته‌‌است.

وی با اشاره به صادرات غیرنفتی استان اصفهان تصریح کرد: با وجود شرایط غیرعادلانه بین‌المللی، رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در استان نسبت به سال گذشته 111 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: استان اصفهان در تمامی شرایط منشاء پیشنهادات سازنده بوده و بنده به وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده‌ام که پیشنهادات تاثیرگذار را در شبانه‌روز ارائه دهم.

وی تاکید کرد: استان اصفهان با وجود رفع موانع بن‌بست‌ها، دارای مشکلات بسیاری است که نیاز به توجه مسئولان کشوری دارد.



انصاری استان‌های توانمندتر را بیش از سایر استان‌ها آسیب‌پذیرتر عنوان کرد و اضافه کرد: اگر قرار است موانعی بر سر راه تولید باشد باید در شرایط صادقانه بخش‌های دولتی و خصوصی تمامی مشکلات و انتقادات را با ارایه راهکارهای اساسی رسیدگی کنند.

وی دفاع مقدس امروز را میدان مقدس تولید بیان کرد و افزود: به علت بسیج تمامی منابع کشورمان در زمان جنگ تحمیلی بر دشمنان پیروز شد و انتظار می‌رود که منابع در زمینه تولید به این سمت ترغیب شود تا دشمن گام‌به‌گام مایوس‌تر شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکید کرد: در استان اصفهان نیروهای متخصص توانمند با دانش فنی بالا، کارخانجات به‌روز و صنایع بزرگ مادر البته با ظرفیت‌های خالی وجود دارد که نیازمند بازنگری جدی است.

وی ادامه داد: اقتضاعات ملی در شرایط فعلی حکم می‌کند که با هم‌اندیشی یکدیگر بر مشکلات و تحریم‌های دشمنان پیروز شویم.



انصاری منابع مالی در کشور را امروز منحصر به دستگاه‌های بانکی دانست و گفت: در حال حاضر بازارهای آشفته برای تسهیلات نسبت به تولید جذاب‌تر است و همین جذابیت طی چند مدت اخیر در حوزه سکه و ارز قابل رویت بوده است.



وی با اشاره به این‌که طرح‌های نیمه تمام در استان اصفهان همانند نقیصه‌ای بر پیشانی ما خودنمایی می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر هشت هزار و 800 طرح با 57 هزار اشتغال پایدار آماده دریافت حداقل 2 هزار میلیارد تومان اعتبار است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: واحدهای بزرگتر استان به علت عدم تامین تامین منابع یا عدم طی راهکارهای مطلوب در حال حاضر با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و اگر این معضلات از استان اصفهان آغاز شود به تمام کشور سرایت می‌کند.