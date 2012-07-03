به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام جیانی مرلو برای ورزشی نویسان دنیا آمد است:« در سال برگزاری المپیک ، مراسم روز جهانی ورزشی نویسان از اهمیت بالاتری برخوردار است. از آغاز شکل گیری انجمن جهانی ورزشی نویسان در المپیک 1924 پاریس ، یعنی از 88 سال پیش تاکنون ، ما شاهد توسعه بخش های مختلف در رسانه ها بوده ایم و آنچه بیشترین نمود را در کمک رسانی به ما داشته ، فناوری بوده است . از آنجا که فناوری در روش کاری ما تحولی عظیم ایجاد کرده ، اکنون بیشترین تقاضاها را نیز متوجه خود ساخته است.

حرفه ما پیچیده تر شده و لذا برای پاسخگویی به عطش عمومی نسبت به دریافت فوری اخبار ، انتظار می رود که ما بتوانیم در زمینه های مختلف ایفای نقش کنیم و در این عصر فناوری های پیشرفته ، ضمن حفظ ارزشهای سنتی صداقت و انصاف در حرفه خود ، روش های نوین و بی انتها را نیز بپذیریم و با آن منطبق شویم. رسانه های الکترونیکی همانند به سرعت در حال پدیدار شدن هستند که با افزایش آنها ، رسانه های سنتی کم رنگ و کم رنگ تر می شوند و خبرنگاران نیز شغل های خود را از دست می دهند. از آنهایی که از قافله عقب مانده اند انتظار می رود بیشتر ، سخت تر و با پول کمتر به کار خود ادامه دهند.

لندن 2012

در این شرایط سخت اقتصادی و سیاسی وظیفه ماست که با جستجوی شرایط کاری بهتر ، از همکاران خود حمایت کنیم. انجمن جهانی ورزشی نویسان هم اکنون در تلاش است تا در مسابقات المپیک 2012 لندن ، خدمات اینترنت رایگان را فراهم کند. در حالیکه تقریبا همه فدراسیون های پیشرو به طور عادی ، خدمات اینترنت با کیفیت بالا را در رویدادهای مهم ورزشی ، رایگان در اختیار رسانه ها قرار می دهند ، اما در لندن رسانه های معتبر همچنان باید مبالغ هنگفتی بابت دسترسی به اینترنت در المپیک 2012 پرداخت کنند.

همچنین خبرنگارانی هم که در مکان های معرفی شده از سوی کمیته برگزاری المپیک لندن اقامت دارند ، باید هزینه مضاعفی بابت استفاده از خدمات اینترنت ارائه شده در هتل های ویژه رسانه ها پرداخت نمایند. انجمن جهانی ورزشی نویسان ، حمایت های فراوانی از طرف اعضای خود از سراسر جهان در رابطه با خدمات رایگان اینترنت در المپیک لندن دریافت کرده و برای همین ، این وظیفه ماست که برای آنچه دسترسی به آن امری کاملا بدیهی است مبارزه کنیم: دسترسی به خدمات اینترنت رایگان

خوشحالیم که مذاکرات با کمیته برگزاری المپیک لندن همچنان ادامه دارد و اطمینان داریم که سرانجام یک راه حل منطقی پیدا خواهد شد.



گرامیداشت همکاران

انجمن جهانی ورزشی نویسان با کمک حامی طلایی خود، قصد دارد برای خبرنگارانی که 10 دوره مسابقات المپیک یا بیشتر را پوشش داده اند ، مراسم گرامیداشتی در روز دوم آگوست 2012 در لندن برگزار نماید. این مراسم ، گردهمایی خبرنگارانی است که کوله باری از اطلاعات المپیک را با خود به همراه دارند. عکاسان و خبرنگارانی که بدون شک مطالب بسیار جالب توجهی برای ما بازگو خواهند کرد. من بی صبرانه منتظر برگزاری مراسم جشن حرفه خودمان و گرامیداشت همکاران پیشکسوتمان هستم.



برنامه های آینده

ما با حمایت وزارت ورزش آذربایجان دومین دوره از برنامه خبرنگاران جوان AIPS (انجمن جهانی ورزشی نویسان ) را همزمان با مسابقات جام جهانی فوتبال دختران زیر 17 سال در ماههای سپتامبر / اکتبر برگزار خواهیم کرد. ما هم اکنون در حال گزینش 20 خبرنگار جوان از سراسر جهان هستیم که در برنامه فوق به خبرنگاران محلی در باکو خواهند پیوست و از دانش مربیان باتجربه انجمن جهانی و همچنین گروهی از کارشناسان ورزشی بهره مند خواهند شد ، ضمن اینکه چگونگی گزارش کردن از یک رویداد سطح بالای جهانی را آموزش خواهند دید.



فساد

متاسفانه تبانی و فساد همچنان در حال سایه انداختن بر چهره ورزش است. تبانی می تواند باعث نابودی ورزش شود چرا که عموم مردم و هواداران ورزشی دیگر نسبت به نتایج اعتماد نخواهند داشت و گروه گروه از حضور در استادیوم های ورزشی خودداری خواهند کرد. ما هم اکنون در لبه پرتگاه قرار داریم. رسانه ها باید در خط مقدم مبارزه باقی بمانند تا ورزش از فاسد شدن و در نتیجه آن نا هوشیاری حفظ شود. یک "تحول بهاری" نیاز است تا تغییری ریشه ای و فرهنگی در ورزش پدید آید. ابتدا نوبت مسئولین امر است که جدی ترین مسئولیت ها را بر عهده دارند و زمانی که بسیار حیاتی بود تا با حضور خود جلوی فاجعه را بگیرند ، این کار را نکردند.

با آرزوی بهترین ها

جیانی مرلو. رییس ایپز»