لغو نشست تعامل پلیس و سینماگران/ برخی جلسه را صنفی کردند

سعید منتظرالمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام لغو نشست تعاملی پلیس و سینماگران گفت: با درخواست هفت نفر از اهالی فرهیخته و نخبگان عرصه فرهنگ از نیروی انتظامی و با توجه به رویه گفت و شنودی ناجا، مقرر شد جلسه هم اندیشی با عنوان"نشست تعاملی پلیس و سینماگران" با حضور اساتید دانشگاه و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر و اهالی ارزش مدار سینما، تئاتر و تلویزیون برگزار شود.

وی ادامه داد: دعوت هنرمندان به این جلسه به عنوان اشخاص حقیقی و نه حقوقی بود و به سبب خوشنامی، ارزشمداری و حمایت آنها از فرهنگ تعاملی انجام شد.

رئیس اداره سینمایی نیروی انتظامی تصریح کرد: البته برخی این موضوع را به اتفاقی صنفی تبدیل کردند که به همین دلیل این جلسه لغو و در نزدیک ترین فرصت برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی به عنوان نهادی پاسخگو در راستای شکل دهی رفتاری اندیشمندانه، مهرورزانه و فرآیندی که انجام و فرجامش منجر به ایجاد فضای تعاملی شود، گام بر می دارد افزود: پلیس وظیفه خود می داند برای تمامی هموطنان و اقشار جامعه به ویژه نخبگان و فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر بستری ایجاد کند که به احساس امنیت و حفظ اعتماد متقابل در شرایطی امن و دوستانه منجر شود.