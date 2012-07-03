جزئیات مذاکره با نکونام و جلسه با خلعتبری/ اسپانسر 9 میلیاردی آمد!

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات مذاکره باشگاه استقلال با کاپیتان تیم ملی گفت: عصر دوشنبه جواد نکونام در دفتر من حضور پیدا کرد و مذاکرات نهایی خود را برای حضور وی در تیم استقلال انجام دادیم. نتیجه این مذاکرات این بود که قرار شد کاپیتان تیم ملی برای حضور در تیم استقلال رضایت نامه خود را از باشگاه اوساسونا بگیرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: ما با نکونام بر سر مسائل مالی به توافق رسیدیم و او در این خصوص تخفیف ویژه ای به باشگاه استقلال داد. البته پدر نکونام نقش موثری در این موضوع داشت که من در این خصوص از او تشکر ویژه می کنم.

فتح الله زاده تصریح کرد: صحبت هایی که در برخی رسانه ها در خصوص مبلغ پیشنهادی باشگاه استقلال برای صدور رضایت نامه نکونام توسط باشگاه اوساسونا و همچنین مبلغ پیشنهادی باشگاه به خود وی برای عقد قرارداد مطرح شده کذب محض است. آنها می خواهند همچون اوایل فصل نقل و انتقالات علیه ما جوسازی کنند.

علی فتح الله زاده تاکید کرد: مطمئن باشید برای پرداخت مبلغ رضایت نامه نکونام به باشگاه اوساسونا و همچنین قرارداد خود وی راهکارهای قانونی داشته و هیچ تخلفی نخواهیم کرد. در حال حاضر چون قرار است نکونام با باشگاه اوساسونا برای گرفتن رضایت‌نامه اش مذاکره کند، قادر به انتشار جزئیات این موضوع نیستیم، اما مطمئن باشید در صورت عقد قرارداد با نکونام جزئیات مالی مربوط به قرارداد وی و دریافت رضایت‌نامه‌اش را در رسانه ها مطرح می کنیم، چون من چیزی برای پنهان کردن از جامعه فوتبال و بویژه هواداران باشگاه استقلال ندارم.

فتح الله زاده خاطرنشان کرد: ما به کاپیتان تیم ملی مبلغی را برای گرفتن رضایت ‌نامه‌اش از باشگاه اوساسونا پیشنهاد کرده ایم و به هیچ وجه راضی نیستیم که وی بخواهد برای گرفتن رضایت‌نامه‌اش مبلغ بیشتری را به آن باشگاه بدهد و در صورتی که او نتواند با مسئولان باشگاه اوساسونا به توافق برسد ما برای فصل آینده منتظر حضور نکونام در تیم استقلال خواهیم بود.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: نکونام به ما قول داده که اگر رضایت نامه اش را بگیرد فقط در استقلال بازی خواهد کرد و به پیشنهادات مختلفی که از باشگاه قطری و ترکیه ای دارد پاسخ منفی خواهد داد البته بازهم تاکید می کنم که پدر وی نقش زیادی در این موضوع دارد که از وی تشکر ویژه می کنم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت زمانی که برای ثبت قرارداد بازیکنان وجود دارد، قرار شده که نکونام مذاکرات خود را برای گرفتن رضایت نامه اش با مسئولان باشگاه اساسونا انجام دهد و تا سه روز دیگر پاسخ نهایی ما را در این خصوص بدهد.

فتح الله زاده در پاسخ به این پرسش که آیا حضور محمدرضا خلعتبری در تیم استقلال منتفی شده است، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحیح نیست چون عصر سه شنبه قرار است مذاکرات جدی را در دفتر کارم با این بازیکن داشته باشم، چون برای استقلالی شدن وی نیز زمان زیادی باقی نمانده است.