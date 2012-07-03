  1. فرهنگ و ادب
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۹:۴۰

سنگری کارنامه 33 ساله شعر انقلاب را تحلیل کرد

سنگری کارنامه 33 ساله شعر انقلاب را تحلیل کرد

کتاب «مجموعه شعر انقلاب» اثری پژوهشی و تحلیلی از محمدرضا سنگری به زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سنگری که برای نگارش این اثر بیش از 2 سال وقت گذاشته و سال‌های متمادی هم در حال پژوهش و فیش‌برداری‌های مربوط به آن بوده است، چندی پیش کتاب را برای چاپ در اختیار سوره مهر قرار داده است.

«مجموعه شعر انقلاب» این روزها آخرین مراحل آماده‌سازی را پشت سر می گذارد و در آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید.

این اثر پژوهشی به تحلیل و بررسی جریان شعر انقلاب و آثار خلق شده در این حوزه می‌پردازد و در آن مولف حوزه شعر انقلاب اسلامی را در قلمرو و محیط های آکادمیک مورد بررسی قرار داده است.

کتاب جدید سنگری را می‌توان تحلیل تئوریک بر شعر انقلاب اسلامی دانست و مولف در آن تحول شعر از قبل به بعد از انقلاب را نیز بررسی می‌کند. تحلیل محتوا و ساختار شعر انقلاب از دیگر بخش‌های کتاب است.

از دیگر مباحثی که در کتاب سنگری بدان پرداخته می‌شود، مفهوم شعر انقلاب است و اینکه آیا می‌توان آن را ژانری مستقل دانست یا خیر.

کد مطلب 1641067

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