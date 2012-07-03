نیاز 50 هزار میلیارد تومانی امسال در بخش صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری دوشنبه شب در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن واقع در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تحولات و نوسانات بازار سکه و ارز در ماه‌های اخیر اظهار داشت: تمام مسئولان امر کشور، فعالان اقتصادی و مردم نیز در انتخاب روش‌ها و شیوه‌های خود دقت بیشتری داشته باشند.



وی افزود: در فضای حساس کنونی کشور اولویتها ممکن است دستخوش تغییر شود که اگر مسئولان در تشخیص اولویت درست دقت کافی نداشته باشند، ممکن است روند توسعه شتاب خودش را به اندازه کافی نداشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تلاش‌های بی‌دریغ اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن تصریح کرد: این دو نهاد در کشور در این زمان کار تعامل، همفکری و همدلی را در بالاترین وجه خود انجام می‌دهند.

وی با اشاره به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طیف گسترده‌ای از کارها در این وزارتخانه در حال انجام است و 40 درصد از تولیدات ناخالص داخلی نیز در اختیار آن قرار گرفته است.

غضنفری ادامه داد: فعالیت‌های اصلی مانند تامین، تولید، توزیع، پشتیبانی، تامین مالی، پژوهش، آموزش و ترانزیت در اختیار این وزارتخانه است که اگر نتواند ارتباطات خودش را با تشکل‌های بخش خصوصی تنظیم کند نمی‌تواند نیازهای این طیف بزرگ گسترده ذی‌نفعان را برآورده کند.

وی به نخستین درخواست خانه صنعت و معدن اصفهان مبنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به این تشکل خصوصی پاسخ مثبت داد و افزود: یکی از شروط ما برای واگذاری وظایف وزارتخانه به خانه صنعت و معدن رضایت ذی‌نفعان است به صورتی که با آنها احساس کنند تفویض اختیار به آنها کمک می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به شرط ذکر شده به زودی برای امضای یادداشت تفاهم در زمینه ارائه اختیارات بیشتر به خانه صنعت و معدن آماده می‌شویم.

وی اصفهان را شهری نمونه در زمینه تولید و صنعت بیان کرد و اظهار داشت: در شرایط جنگ هشت ساله نیز اصفهان سرآمد بوده است.



70 درصد مشکلات مراجعان به وزارتخانه صنعت تامین مالی است

غضنفری افزود: اصفهان شهری با پیشینه صنعتی، پشتکاری مثال‌زدنی، دارای صنایع مادر و صنایع کوچک متوسط و معادن فراوان است که با توجه به گزارش‌های ارائه شده بیش از 8 هزار و 800 طرح در حال ساخت در این شهر انجام می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای فعالان عرصه صنعت و تولید ادامه داد: 70 درصد مشکل مراجعه‌کنندگان به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در زمینه بانک و تامین مالی است که بسیار نسبت بالایی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: از زمانی که رهبر معظم انقلاب سال جاری را با این شعار نامگذاری کردند این وزارتخانه از همان ابتدای سال جاری جلساتی را با موضوع رفع مشکلات و راهکارها در امر تولید و صنعت تشکیل داد.



تبیین پنج موضوعات جدی در حوزه فرآیند تامین مالی بخش صنعت

وی عمده‌ترین مشکلات بخش صنعت و تولید کشور را تامین مالی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم که عرضه منابع مالی و تقاضای آن باید مدیریت شود.

غضنفری پنج موضوع بسیار جدی در حوزه فرآیند تامین مالی را واضح عنوان و تصریح کرد: نظام تامین مالی کشور مبتنی بر شیوه بدهی شده که باید در این زمینه اقداماتی انجام شود.

وی به دومین موضوع جدی حوزه فرآیند تامین مالی اشاره کرد و گفت: نظام تامین مالی مبتنی بر مشارکت برخلاف اینکه در نزد مخاطبان خود خود شناخته شده در نزد تولیدکنندگان ناشناخته بوده یا به کار نگرفته‌اند که باید در این زمینه نیز عملیاتی انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: سومین مشکلی که در حوزه تامین مالی با آن روبرو هستیم، نظام تضامین ما است که باید در این زمینه نیز راهکارهایی ارائه شود.

وی چهارمین موضوع جدی در حوزه فرآیند تامین مالی را نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به برندهای موجود در کشور بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به این واحدها وارد عمل نمی‌شوند که باید در این مورد نیز به راه حلی اندیشید.

غضنفری اظهار داشت: پنجمین موضوع جدی در حوزه فرآیند تامین مالی این است که بازارهای غیرمولد و غیرتولیدی به اندازه‌ای جذاب هستند که تمام منابع را به سود خود می‌برند که فکری باید برای این کار اندیشید.

وی تاکید کرد: برای سه موضوع جدی حوزه فرآیند تامین مالی راه حلی ارائه شده که یکی از آنها امضای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی برای موضوع شیوه بدهی در کشور بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نتیجه انعقاد این تفاهم‌نامه این است که مبلغ 10هزار میلیارد دلار از طریق منابع صندوق به صورت ریالی به واحدهای تولیدی تسهیلات ارائه شود.

وی تاکید کرد: مشاور وزارتخانه در زمینه این تفاهم‌نامه خانه صنعت و معدن بوده که در حال حاضر خانه صنعت و معدن استان اصفهان کار خود را در این زمینه آغاز می‌کند.

غضنفری از امضای تفاهم‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این توافقنامه ما مکانی را مانند خانه صنعت و معدن راه‌اندازی کردیم که افرادی که خواهان استفاده از روش‌های نوین تامین مالی هستند در خدمت‌رسانی به آن آماده‌ایم.

وی با اشاره به مشکل نظام تضامین گفت: موافقت‌نامه‌ای در این زمینه با بانک دی و شرکت انبارهای عمومی منعقد شده که بر اساس آن کالا و منابع اولیه به عنوان وثیقه از طرف بانک دی پذیرفته شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمینه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی وزارتخانه با بانک مرکزی وارد گفتگو شده اما هنوز نهایی نشده است.

وی تاکید کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه با بانک مرکزی کارخانه‌ای که در حال فعایت و سرپا مانده است، می‌تواند بهترین تسهیلات را از بانک دریافت کند.

15 هزار میلیارد تومان کمبود منابع مالی داریم



غضنفری با اشاره به مشکل میزان منابع مالی اضافه کرد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته، در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان در تمام صنعت و معدن سرمایه ثابت لازم بوده و 30 هزار میلیاردتومان نیز سرمایه در گردش می‌خواهیم که سر جمع 50 هزار میلیارد تومان منابع مالی لازم است.

وی ادامه داد: از مبلغ 50 هزار میلیارد تومان 10 هزار میلیارد تومان آن از طریق تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی، پنج هزار میلیارد تومان آن از طریق سپرده بانکی بانک مرکزی، هفت هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال وزارتخانه، 13 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها در سال گذشته تامین شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به به این مبالغ 35 هزار میلیارد تومان امکان تامین مالی داریم اما باز 15 هزار میلیارد تومان کمبود منابع مالی داریم.