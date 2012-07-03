عود ایرانی فضای مالزی را مترنم می کند

مجید ناظم پور نوازنده ساز عود با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف برگزاری این کنسرت در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به دعوت کنسرواتوار ملی هنرهای کشور مالزی سه روز پی در پی کنسرت و ویژه برنامه هایی درباره شیوه های عودنوازی درایران را دارم.

وی در ادامه افزود: مجموع این کنسرت ها در سه روز در تاریخ های 14 ، 15 و 16 تیرماه برگزار می شود. برنامه شب نخست این کنسرت به سخنرانی من درباره تاریخچه و حکایت های مختلف عودنوازی ساز عود در جهان اختصاص دارد.

این نوازنده موسیقی ایرانی در ادامه با اشاره به شب دوم اجرای این کنسرت گفت: در شب دوم کنسرتی در دو بخش روی صحنه خواهم برد. در بخش نخست این کنسرت تکنوازی ساز عود که اجرایی بر آثار خودم است برگزار می شود و در بخش دوم هم تصنیف هایی که براساس سازعود ساخته ام با اجرا و آواز خودم برگزار شد.

وی در پایان افزود: همچنین به پیشنهاد مسئولان کنسرواتوار هنرهای مالزی یک گارگاه یک روزه تدارک دیده اند تا در این کارگاه نوزاندگام مالزی با شیوه های نوازندگی عود آشنا شوند.