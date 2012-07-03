آمار عجیب و خواندنی از تغییرات مربیان لیگ برتر/ عمر مربیگری فاجعه است!

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره لیگ برتر روز 29 تیر آغاز می‌شود، اما از همین حالا قابل پیش بینی است که با گذشت چند هفته از شروع این فصل هم، تیغ تیز نتایج ضعیف روی نیمکت‌ها کشیده می‌شود و برکناری مربیان کلید می‌خورد.

طبق برآوردهای انجام شده، متوسط عمر مربیگری در لیگ برتر فوتبال ایران فقط 19 هفته است؛ آماری که برای فوتبال ما فاجعه بار است و باز هم این مسئله را ثابت می‌کند که در فوتبال ما نتیجه گیری حرف اول و آخر را برای مدیران می‌زند؛ مدیرانی که بدون برنامه ریزی و بسترسازی، قصد دارند "ره صد ساله را یک شبه طی کنند" و بار این بی برنامگی را فقط بر دوش مربیان می‌اندازند. البته در کنار بی برنامگی مدیران، نباید به توقعات هواداران و بی صبری آنها هم بی توجه بود. موضوعی که خواه ناخواه مدیران را در تنگنا قرار می‌دهد و آنها را مجبور به انجام تغییرات می‌کند.

کانون مربیان فوتبال ایران با همکاری گروه تحقیقاتی فوتبال آریانا، هادی عطارها و مهدی وحیدفر در پایان فصل یازدهم آمار جالب توجهی از جوانب مختلف مربیگری در لیگ برتر را به دست آورده‌اند. آماری که به صورت دقیق‌تر می‌تواند ما را در جریان تزلزل غیر عادی نیمکت مربیان و عدم امنیت شغلی آنها قرار بدهد. بخشی از این تحقیق به شرح زیر است:

122 مربی در یازده دوره لیگ برتر

از روز11 آذر 1380 که اولین دوره لیگ برتر شروع شد تا اردیبهشت امسال که یازدهمین دوره آن به پایان رسید، 122 مربی روی نیمکت تیم‌های مختلف نشستند. از این تعداد، 88 مربی ایرانی و 34 مربی هم خارجی بودند.

142 تغییر در 180 تیم!

از مجموع 180 تیمی که در یازده دوره لیگ حضور داشته‌اند، 85 تیم سرمربی خود را تغییر داده‌اند که در مجموع 142 تغییر (بعضی از تیم‌ها چند بار سرمربی خود را تغییر داده‌اند) انجام گرفته است. با این حساب به طور متوسط هر فصل حدود 12 تغییر روی نیمکت‌ها صورت گرفته است.

چند درصد تغییرها مثبت بوده است؟

با وجود برکناری‌های گسترده مربیان، این سئوال بوجود می‌آید که چند درصد از این تغییرات مثبت بوده و تیم مورد نظر با این تغییر به هدف خود رسیده است. آمار نشان می‌دهد فقط 36 درصد این تغییرات جواب داده است. 32 درصد تغییرات منفی بوده و 32 درصد تغییرات هم اثری نداشته است.

استقلال اهواز رکورد دار تغییر مربی

از تیم‎‌هایی که در میانه فصل سرمربی خود را تغییر داده‌اند، تیم استقلال اهواز رکورد دار است. این تیم با وجود اینکه دو فصل پیش به لیگ دسته یک سقوط کرد، اما در هشت دوره حضورش در لیگ برتر 17 بار مربی خود را تغییر داد. بعد از استقلال اهواز، تیم ابومسلم قرار دارد که نیمکت این تیم هم از 9 دوره حضورش در لیگ، 12 بار طعم تغییر را چشیده است. پگاه گیلان، سایپا و راه آهن هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در سوی دیگر تیم‌های فجر سپاسی و ذوب آهن قرار دارند که کمترین تغییر را در نیمکت خود داشته‌اند.

فصل نهم، بهترین فرصت مربیان تازه کار

طبق تحقیق انجام شده مربیانی که برای اولین بار در لیگ برتر مربیگری کرده‌اند، در لیگ نهم به بیشترین تعداد خود رسیدند. در لیگ نهم شش مربی توانستند موفق شدند برای اولین بار در لیگ برتر فعالیت کنند که البته این مسئله بی ارتباط با منشوری شدن تعدادی از مربیان و ممنوع الفعالیت شدن آنها نیست. در لیگ دهم و یازدهم هم به ترتیب سه و چهار مربی برای اولین بار در لیگ برتر مشغول کار شدند.