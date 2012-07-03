به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه رزمایش پیامبر اعظم 7، سردار حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه بعد از پرتاب موفقیت آمیز موشک ها و اصابت آنها به اهداف با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف این رزمایش، گفت: هدف اصلی این رزمایش نشان دادن اراده سیاسی ملت مسلمان ایران در دفاع از ارزش های حیاتی به شکلی نمادین به جهانیان است.

وی افزود: این رزمایش واکنشی است به کسانی که با بی ادبی سیاسی با ملت ایران حرف می زنند و سخن از روی میز بودن گزینه نظامی می گویند.

وی در خصوص این رزمایش اظهار داشت: علاوه بر شلیک همزمان تعداد زیادی موشک در نقاط مختلف، با توجه به قدرت بالا و سرعت روان رادارگریزی و چابک سازی و دقت، در به تصویر کشاندن ظرفیتها و هم در شلیک موشک ها و اصابت آنها به اهداف موفق بودیم.

وی در خصوص پیام این رزمایش گفت: پیام این رزمایش عزم و اقتدار ملت ایران در دفاع از ارزش های حیاتی به خصوص در این مقطع سرنوشت ساز تاریخی است.