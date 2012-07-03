  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

سردار سلامی:

رزمایش سپاه واکنش به بی‌ادبی های سیاسی تهدیدکنندگان ایران است

رزمایش سپاه واکنش به بی‌ادبی های سیاسی تهدیدکنندگان ایران است

جانشین فرماندهی سپاه در خصوص رزمایش پیامبر اعظم 7 گفت: این رزمایش واکنش به کسانی است که با بی ادبی سیاسی با ملت ایران حرف زده و سخن از روی میز بودن گزینه نظامی می گویند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه رزمایش پیامبر اعظم 7، سردار حسین سلامی جانشین فرماندهی  کل سپاه بعد از پرتاب موفقیت آمیز موشک ها و اصابت آنها به اهداف با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف این رزمایش، گفت: هدف اصلی این رزمایش نشان دادن اراده سیاسی ملت مسلمان ایران در دفاع از ارزش های حیاتی به شکلی نمادین به جهانیان است.

وی افزود: این رزمایش واکنشی است به کسانی که با بی ادبی سیاسی با ملت ایران حرف می زنند و سخن از روی میز بودن گزینه نظامی می گویند.

وی در خصوص این رزمایش اظهار داشت: علاوه بر شلیک همزمان تعداد زیادی موشک در نقاط مختلف، با توجه به قدرت بالا و سرعت روان رادارگریزی و چابک سازی و دقت، در به تصویر کشاندن ظرفیتها و هم در شلیک موشک ها و اصابت آنها به اهداف موفق بودیم.

وی در خصوص پیام این رزمایش گفت: پیام این رزمایش عزم و اقتدار ملت ایران در دفاع از ارزش های حیاتی به خصوص در این مقطع سرنوشت ساز تاریخی است.

کد مطلب 1641082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه