مطبوعات ایلام نیازمند توجه ویژه/برگزاری کارگاه تخصصی رسانه در استان

محمد کریم ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خبرنگاران استان ایلام در زمان جنگ تحمیلی همراه رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل حضوری چشمگیر داشتند به طوریکه هم اکنون عکس و فیلم و گزارشهای خبری آنان برای نسل امروزی بازخوانی می شود.

وی افزود: در بین اصحاب رسانه و مطبوعات استان ایلام هم اکنون پیشکسوتانی وجود دارد که در زمان دفاع مقدس تحلیل هایی از جنگ را به رشته تحریر درآورده اند ولی امروزه اسمی از آنان در مراسمها برده نمی شود و باید به این قشر توجه ویژه شود.

این کارشناس مسائل رسانه ای اظهار داشت: خبرنگاران این استان هم اکنون در مبارزه با جنگ نرم دشمنان نظام گزارشها و تحلیل های قابل توجهی ارائه کرده اند نه تنها این مهم باعث آگاه سازی جوانان از ترفندهای دشمنان نظام شده بلکه تمام نقشه های دشمنان را به یاس تبدیل کردند.

وی تصریح کرد: مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و نماینده افکار عمومی در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان نظام قرار دارند که باید سازمان بسیج هنرمندان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با برگزاری کلاسهای تخصصی این قشر را به وظایف خود آگاهتر کنند.

سرپرست انجمن رسانه و مطبوعات استان ایلام گفت: مطبوعات و رسانه های استان تأثیر بسزایی در جهت دهی به فرهنگ و آداب و رسوم مردم یک جامعه دارند که باید متولیان امر در زمینه های مختلف به آنان کمک کنند تا با روحیه بیشتر بتوانند این مهم را در جامعه امروزی نهادینه کنند.

ویسی با اشاره به اینکه خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی مردم با مسئولان و نمایندگان افکار عمومی هستند، افزود: همانطور که درسالهای دفاع مقدس خبرنگاران بدون هرگونه ترس جان خود را در معرض گلوله و آتش دشمن قرار می دادند باید امروز با تغییر نوع جنگ دشمنان نظام، به عنوان سربازان مقابله با جنگ نرم در خط مقدم این مبارزه قرار گیرند.

وی اظهار داشت: انجمن بسیج رسانه و مطبوعات در سال گذشته با همفکری تعدادی از اصحاب اهل قلم و همکاری فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) و بسیج هنرمندان استان ایلام اعلام موجودیت کرده و تاکنون برنامه های قابل توجهی پیش بینی کرده است.

وی تصریح کرد:تاکنون بیش از150 نفر از مدیران مسئول، سردبیران، خبرنگاران و سرپرستان روزنامه های سراسری در این انجمن ثبت نام کرده اند که از این تعداد بیش از102 نفر برای آنها پرونده فعال تشکیل شده و هم اکنون سیر مراحل قانونی خود را می گذراند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای بیش از 14 نفر کارت فعال صادر شده است، اظهار داشت: در طول یکسال گذشته تاکنون اصحاب رسانه اهم از مطبوعات محلی و سراسری پیشرفت های بسیج در زمینه های مختلف را برای آحاد مختلف مردم بازگو کرده اند که خروجی این موضوع مردم را بیشتر با بسیج و تفکر بسیجی آشنا کرده است.

سرپرست انجمن بسیج رسانه و مطبوعات استان ایلام گفت: در حال حاضر تعدادی از خبرنگاران و کارکنان نشریات محلی و سراسری در استان در ماه زیر 100 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند و از هیچگونه بیمه ای استفاده نمی برند.

کارگاه تخصصی مطبوعات و رسانه در ایلام برگزار می شود

سرپرست انجمن بسیج رسانه و مطبوعات استان ایلام گفت: کارگاه تخصصی مطبوعات و رسانه توسط سازمان بسیج هنرمندان در ایلام برای اصحاب رسانه و مطبوعات در استان برگزار می شود.

وی افزود: رسالت بسیج هنرمندان حمایت از هنرمندان در رشته های مختلف است که در سال جاری برنامه های مدونی طراحی شده که به مرور زمان اجرایی می شوند.

این کارشناس اظهار داشت: در سال گذشته جمعی از مدیران مسئول، سردبیران، خبرنگاران وکارکنان دفاتر نشریات محلی و سراسری در انجمن مطبوعات و رسانه ثبت نام کرده اند که این سازمان در نظر دارد برای تقویت کاری آنان کلاسهای تخصصی برگزار شود که بتواند به راندمان کاری آنان در زمینه های مختلف کمک کند.

وی تصریح کرد: انجمن مطبوعات و رسانه استان متشکل از افرادی صاحب نظر، کاردان و با تجربه هستند که ایجاد چنین کلاسهایی می تواند زمینه رشد و شکوفایی آنها را در زمینه های مختلف دو چندان کند.

وی یادآور شد: در این کارگاه تخصصی از اساتید مرتبط با موضوع در استان و یا چهره های ملی استفاده می شود که خروجی آن باعث رشد در زمینه های مختلف در نشریات محلی استان شود و در پایان برگزاری این کارگاه برای افراد شرکت کننده گواهینامه صادر می شود.