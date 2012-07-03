محمود بهمنی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی فعلا تصمیمی برای توقف انتشار چک پول ندارد، گفت: دراین زمینه با مجلس به توافق رسیده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تداوم انتشار چک پول‌های 50 هزار تومانی توسط بانک مرکزی تصریح کرد: اگر قرار باشد که بانک مرکزی چک پول 50 هزار تومانی منتشر نکند، چاپ اسکناس 50 هزار تومانی با دریافت مجوز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی هزینه چاپ هر اسکناس را حدود 52 تومان اعلام کرد و اظهارداشت: با توجه به این رقم انتشار اسکناس‌های ریز به جای چک پول‌های 50 هزار تومانی به صرفه نیست.

به گفته بهمنی، بانک مرکزی معادل چک پول‌های منتشر شده، پول بلوکه می کند، این در حالی است که 65 درصد از نیازهای پولی توسط چک پول ها مرتفع می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه به طور متوسط 54 درصد از حجم اسکناس در کشورمان را چک پول 50 هزار تومانی تشکیل می دهد، عنوان کرد: استفاده از چک پول ها در انجام عملیات بانکی مطلوب تر است.

وی با انتقاد از اینکه با توقف انتشار چک پول هزینه های سیستم بانکی افزایش خواهد یافت، عنوان کرد: در عین حال امحای اسکناس ها نیز هزینه زیادی را در بر دارد.