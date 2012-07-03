فرنگی کاران جوان در کردستان اردو می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو با نظر عبداله چمن گلی سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان در زادگاه خود برگزار خواهد شد تا تمرین مسافران رقابتهای جهانی با تنوع بیشتری همراه باشد.
بنا بر این گزارش اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که طی روزهای 16 تا 30 تیرماه برگزار میشود به شرح زیر است:
50 کیلوگرم:
اشکان قلی کیانی- فرشاد عیسوند (خوزستان) محمد پیامنی (لرستان) دارا چمنگلی (کردستان) علی رضا اعظمی (کرمان)
55 کیلوگرم:
مهرداد مردانی- مصطفی بهزادیمقدم (خوزستان) دانیال نیکبین (کردستان) امید قادری (خراسان رضوی) میعاد خادمالشریعه (گیلان)
60 کیلوگرم:
رامین طاهری- بهنام مرادی (خوزستان) هادی اسکندری (اصفهان)
66 کیلوگرم:
مهدی زیدوند (خوزستان) محمد قاسمی (فارس) پیام جاویدی (تهران)
74 کیلوگرم:
یوسف قادریان (تهران) پیام بویری- رسول گرمسیری (خوزستان)
84 کیلوگرم:
محمد رسولی- مهدی پورشایان (خوزستان) مجید علیاری (تهران)
96 کیلوگرم: سامان نوروزی (مازندران) امیر زرینچگینی (تهران) پوریا معصومزاده (تهران)
120 کیلوگرم:
مهدی پورشیخ (مازندران) آرمان نظری (لرستان) اویان نظریانی (آذربایجان غربی) آرمان مندی (کردستان)
سرمربی: عبداله چمنگلی (کردستان)
مربیان: شهرام الیاسی (کردستان) حمید باوفا (خراسان رضوی) مجید رمضانی (مازندران) بابک کریمزاده (خوزستان) خسرو باقرزاده (تهران)
مربی بدنساز: علی اشکانی (اردبیل)
سرپرست: موسی طباطبایی (مرکزی)
رقابتهای قهرمانی جوانان جهان اواسط شهریورماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد.
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