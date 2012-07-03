"تیاگو سیلوا" قراردادش را با میلان تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه میلان طی بیانیه ای اعلام کرد که قرارداد این بازیکن را تا 30 ژوئن سال 2017 تمدید کرده است. این مدافع 27 ساله برزیلی در ژانویه سال 2009 از فلومیننسه به میلان پیوست و یکی از مهره های کلیدی این تیم در راه فتح عنوان قهرمانی رقابت های سری آ در فصل 12-2011 بود.

بر پایه گزارش ساکرنت، این مدافع برزیلی ماه گذشته با مبلغ 46 میلیون یورو مورد توجه باشگاه پاریسن ژرمن فرانسه واقع شده بود. سیلوا پس از تمدید قرارداد با میلان گفت: می خواهم مثل فرانکو باره‌سی و پائولو مالدینی در میلان تاریخ ساز شوم.