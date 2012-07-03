40 درصد تعاونیهای گلستان غیرفعال هستند

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر بدون اعلام شمار تعاونیها افزود: با توجه به توجه ظرفیت استان در بخش کشاورزی نیمی از تعاونیها در این بخش فعالند و مابقی نیز در سایر بخش ها فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: 40 هزار نفر در سامانه کارجویان ثبت نام داشتند و 110 هزار نفر نیز در موسسات کاریابی ثبت نام کرده اند.

وی عنوان کرد: از این تعداد، افرادی هستند که مشغول بکار شدند ولی آمار دقیق نداریم که چه تعداد بیکار واقعی هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: سال گذشته برای اجرای طرح های اشتغال، شش میلیارد تومان از طریق بانکها پرداخت داشتیم و برآورد می شود امسال افزایش یافت.

وی گفت: در بسیاری از نهادها مانند آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی که بیشترین کارکنان شرکتی دارند تغییراتی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: تعهد کاری امسال را 49 هزار و 126 نفر اعلام کرد و گفت: 15 هزارو 726 نفر در بخش غیر مسکن و مابقی در بخش مسکن هستند.

خواجه مظفری تعهد کاری سال قبل را 62 هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 25 هزار نفر در بخش مسکن و بقیه در بخش غیرمسکن مشغول بکار شدند.