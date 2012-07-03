احمد صادقی در گفتگو با مهر در خصوص تولید ریل مورد نیاز وزارت راه در داخل کشور، اظهار داشت: ما ریل تولید داخل نداریم، ضمن آنکه اگر شرکت ذوب آهن ریل استاندارد بسازد، ما از آنها خریداری می کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حاضر به امضای قرارداد با این شرکت هستیم، بیان کرد: در ابتدا شرکت ذوب آهن باید به وزارت راه مراجعه کند، زیرا آنها به دنبال مشتری هستند و ما هم تعهد می دهیم که هرچقدر ریل استاندارد تولید کنند، ما از آنها خریداری می کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مگر تاکنون تولیدات آنها استاندارد نبوده است، گفت: ما تاکنون ریل ایرانی استفاده نکردیم، زیرا در حال حاضر 10 هزار و 40 کیلومتر راه آهن در کشور در حال ساخت است که یک متر ریل ایرانی در آن وجود ندارد.

صادقی با بیان اینکه البته بسیار خوشحال می شویم که با تولید ریل استاندارد، وابستگی به خارج از کشور قطع شود، افزود: هزینه واردات ریل بستگی به کشور سازنده دارد که از کدام کشور وارد شود. در آسیا کشورهای ترکیه، چین و هند تولید دارند که البته محصولات آنها درجه دو محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورعمده ریل مورد استفاده در کشور را اروپایی دانست و گفت: هم اکنون حداقل 100 هزار تن ریل شرکت ساخت و 50 هزار تن هم راه آهن جمهوری اسلامی نیاز دارد که رقم آن سالانه به حدود 200 هزار تن می رسد.