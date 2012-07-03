یک کوهنورد از پرتگاه مرگ نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های امداد رسان هلال احمر ساری با تماس یکی از اعضای گروه کوهنوردی آب منطقه‌ای استان مازندران در جریان گرفتار شدن کوهنورد جوان در ارتفاعات زرجوی روستای سنگده در منطقه کوهستانی دودانگه ساری قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، مردی در حالی که صدایش می‌ لرزید با نگرانی مأموران پاسگاه سنگ‌ده در منطقه دودانگه ساری را در جریان ناپدید شدن یکی از اعضای تیم کوهنوردی قرار داد. دقایقی از این تماس نگذشته بود که مأموران تیم پنج نفره امداد کوهستان هلال احمر ساری به طرف محل وقوع حادثه حرکت کردند.

سر تیم کوهنوردی آب منطقه‌ای مازندران در این باره گفت: در حالی که مشغول کوهنوردی در ارتفاعات بودیم ناگهان هوا ابری شد بر سرعت خود اضافه کردیم تا خودمان را به نقطه امنی برسانیم اما ناگهان همه منطقه را مه گرفت و به دنبال آن باران تندی شروع به باریدن کرد. وقتی به نقطه امنی رسیدیم در کمال تعجب متوجه غیبت یکی از همراهان ‌مان شدیم، ابتدا تصور کردیم وی خسته شده و گوشه‌ ای برای استراحت مانده است اما وقتی غیبت وی طولانی شد، نگران شده و به جستجو پرداختیم ولی اثری از وی به دست نیامد.

محسن جواهریان از اعضای تیم امداد کوهستان هلال احمر ساری در این باره گفت: وقتی در جریان ماجرا قرار گرفتیم با یک تیم پنج نفره به طرف محل حرکت کردیم. با بررسی اطلاعاتی که دریافت کرده بودیم متوجه شدیم کوهنورد ناپدید شده در منطقه صخره‌ای زرجو در ارتفاع میان دو صخره گرفتار شده است.

ارتفاع کوه حدود سه هزار متر است ولی به دلیل صخره‌ای بودن صعود از آن بسیار سخت و طاقت ‌فرسا است. ساعت پنج بامداد بود که صعود به ارتفاع را با تجهیزات کامل آغاز کردیم.

مرد کوهنورد در میان لبه پرتگاه یک تنوره از کوه گرفتار شده و قادر به حرکت نبود. وقتی به ارتفاع بالای سر وی رسیدیم حدود 40 متر به داخل تنوره رفته و در آنجا زمینگیر شده بود. بارش باران و مه گرفتگی هوا باعث شده بود که وضعیت وی خطرناک شود. پس از ورود به داخل تنوره خودمان را به وی رساندیم .11 صبح روز جمعه بود که کوهنورد را به قلاب صندلی مخصوص وصل کرده و از ارتفاع به پائین آوردیم.

حدود یک شبانه‌ روز در میان کوه و باران و مه گرفتار بود خیلی ترسیده و شوک ‌زده شده بود. به سرعت عملیات آرام کردن وی را در دستور کار قرار دادیم، وقتی به ساری رسید حال او کاملاً خوب شده بود.

مرد کوهنورد نجات‌یافته نیز گفت: داشتیم از کوه پائین می‌آمدیم که ناگهان باران گرفت، برای یک لحظه چنان مه غلیظ شد که دوستانم را گم کردم. وقتی به دهانه تنوره میان دو صخره رسیدم تصمیم گرفتم از آنجا پائین بروم اما پس از حدود 40 متر فرود در میان دو صخره ناگهان متوجه شدم وضعیت به گونه ‌ای است که قادر نیستم جلوتر بروم.

این در حالی بود که هوا کاملاً تاریک شده بود و امکان تماس با سایرین را نداشتم، چند بار با فریاد سعی کردم محل خودم را به اطلاع سایرین برسانم ولی هیچ کس صدای مرا نمی‌شنید، مرگ را در چند قدمی خودم احساس می‌کردم. در آن لحظات تنها با دعا به درگاه خدا سعی داشتم خودم را آرام کنم.