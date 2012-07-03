به گزارش خبرگزاری مهر ، بیوک مقدسی‌بخشایش صبح امروز سه شنبه طی مصاحبه با خبرنگاران در مورد حزب موتلفه اسلامی با نگاه به گرامیداشت شهدای گرانقدر 26 خرداد اظهار کرد: این شهیدان با کار معجزه‌آسای خود یعنی اعدام انقلابی حسنعلی منصور توانستند کاپیتولاسیون شاه و شیطان بزرگ را با حسنعلی منصور نخست وزیر فاسد دربار تا ابد در نطفه خفه کنند.



وی با اشاره به پنجاهمین سال تاسیس حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: این حزب با اطاعت از مرجعیت و رهبری امام خمینی(ره) و اینک مقام معظم رهبری، با چنگ و دندان و زحمات فراوان به علت عدم وابستگی به قدرت زر و زور و تزویر با افتخاری ممتاز به راه خود که همان راه اسلام است، ادامه می‌دهد.



مقدسی‌بخشایش افزود: گردانندگان این حزب همگی افراد ممتاز و تابع ولایت بوده و هستند و اشخاصی همچون استاد عسگراولادی و مهندس حبیبی و دکتر بادامچیان و سایر اعضای شورای مرکزی همگی شلاق خورده و زندان کشیده‌های رژیم ستمشاهی و شهدای گرانقدر این تشکیلات موجب بلندآوازگی آن هستند و حزب موتلفه اسلامی در داخل و خارج از کشور با ایثار و ولایتمداری این چهره‌ها شناخته شده است.



وی اظهار کرد: مجلس نهم با میمنت و با انتخاب رئیس مجلس و هیئت رئیسه کار خود را آغاز کرد و ان‌شاءالله با جدیت و حضور دائمی و پرکار نمایندگان مجلس و تصویب قوانین گره‌گشا و هماهنگی با دولت و رفع مشکلات اقتصادی کوشاتر شوند و آن را به سرمنزل خود برسانند.



دبیر حزب موتلفه اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به فعالیت‌های دشمنان اسلام در داخل و خارج کشور، اظهار کرد: دشمنان اسلام در اتاق فکرشان دائما علیه جمهوری اسلامی توطئه کرده و برای مقابله با ما نقشه می‌کشند که الحمدالله تا به حال با رهبری الهی و وفاداری مردم عزیز به اسلام این شیاطین هیچ غلطی نکرده و نخواهند کرد و لازم است دولت و مجلس که هر دو منتخب ملت هستند با اتحاد خود تهدیدات دشمن را خنثی کنند.



مقدسی‌بخشایش در مورد وقایع سوریه گفت: چون پشت پرده فتنه در سوریه، آمریکا و غرب هستند، این باعث وحدت اقشار و ملت سوریه شده و غرب همانطور که در مصر، لیبی و تونس و سایر کشورها شکست خورده است ، در کشور سوریه نیز مفتضحانه شکست را قبول خواهد کرد و این هزینه غرب در سوریه ره به جایی نبرده و نخواهد برد.