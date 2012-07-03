نیکوکار ساروی سه میلیارد به ساختمان خون و آنکولوژی بیمارستان امام ساری اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه اتحاد در یک اقدام خیر خواهانه سه میلیارد ریال جهت احداث یک طبقه از ساختمان آنکولوژی در حال احداث در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری به دانشگاه علوم پزشکی مازندران اهدا کرد.

منیژه اتحاد همسر مرحوم حاج سید مهدی باغبان بوده که در سال 66 بالغ بر هشت هزار متر مربع زمین دانشکده پرستاری مامایی را که در حال حاضربه عنوان مجتمع درمانی تخصصی و فوق تخصصی باغبان در بلوار خزر ساری دایر است اهدا کرد.

ساختمان آنکولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، پروژه کاملا مردمی بوده و هیئت امنا خیران بیمارستان در سال گذشته، شش میلیارد ریال صرف احداث بخشی از بنای آن کرد.