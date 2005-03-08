سيد حسن نصرالله در تظاهرات امروز بيروت سخنراني خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره، سيد حسن نصرالله دبيركل جنبش مقاومت اسلامي حزب الله لبنان امروز در تظاهرات گسترده مردم اين كشور كه هم اكنون درميدان رياض الصلح در جريان است، شركت خواهد كرد و در اين مراسم سخنراني خواهد كرد.

اين خبر به دلايل امنيتي پيش از اين اعلام نشده بود .

اين براي نخستين باري است كه نصرالله پس از چندين سال در مركز شهر بيروت حضور خواهد يافت.

گفتني است مراسم تظاهرات امروز نيز به دعوت اصلي نصرالله پس از نشست هم انديشي با گروههاي مختلف سياسي لبنان در حال برگزاري است.

درهمين حال گروه هاي مختلف مردم لبنان امروز از بخش هاي مختلف كشور لبنان خود را به ميدان رياض الصلح بيروت مي رسانند تا يك صدا فرياد برآورند كه مخالف هر گونه دخالت خارجي در امور داخلي لبنان هستند.

شركت كنندگان در اين تظاهرات، همچنين مخالفت خود را با قطعنامه 1559 شوراي امنيت، اسكان دائمي آوارگان فلسطينيان درلبنان ، خلع سلاح و برچيدن حزب الله لبنان اعلام داشتند.

در اين مراسم همچنين تاكيد شد كه لبنان نبايد به صحنه اي براي اعمال فشار برسوريه و جهان اسلام تبديل شود.

همچنين نمايندگان رسانه هاي حاضر در محل، شمار شركت كنندگان دراين مراسم را بيش از يك ميليون نفر اعلام مي كنند.

همچنان خيابانها و بزرگراه هاي منتهي به ميدان رياض الصلح مملو از جمعيتي است كه سعي دارد صداي خود را در نفي دخالت خارجي و حمايت از وحدت و استقلال ملي به جهانيان برساند.

در همين رابطه برخي از لبناني ها با بلند كردن دو كتاب مقدس آسماني قران كريم و انجيل بر وحدت و يكپارچگي طيف هاي مختلف مذهبي لبنان در راه حفظ وحدت و مقاومت ضد اشغالگري اعلام داشتند.