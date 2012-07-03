دنبال تلافی نبودیم/ توکلی وقت مجلس را تلف کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه امروز سه شنبه مجلس بررسی اعتبارنامه احمد توکلی منتخب مردم تهران، علی ایران پور که از معترضین اعتبارنامه وی بود، گفت: خدا را شاهد می گیرم که اگر به دنبال تلافی کردن بودم شاید اعتراض خود را از اعتبارنامه برادر دیگر برنمی داشتم.

اشاره وی به بازپس گیری اعتراضش نسبت به اعتبارنامه نادران بود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه این چند وقت بر سر خانواده ما و مردمی که به ما رای دادند آمد باعث شد این اعتراض ادامه یابد.

وی خطاب به نمایندگان گفت: آیا بزرگ بودن این است که به دنبال تهمت زنی به نمایندگان باشیم و در کار نمایندگان دخالت کنیم و هر حرف پوچی را علیه نمایندگان بگوییم و خود را به عنوان قیم عدالت خواهی معرفی کنیم.

ایران پور ادامه داد: کسی چنین ادعاهایی را دارد که در مدرک تحصیلی، بورس تحصیلی، ارز تحصیلی اش تردید وجود دارد ، بنده افتخار می کنم که 7 سال برای دریافت مدرک دکترا تلاش کرده ام اما توکلی چطور مدرک دکترا را بدون طی مقطع کارشناسی ارشد در مدت یازده سال بدست آورده است؟ یا اعلام می کند که پاسپورت من را مهر کنید برای خدمت به مردم.

وی ادامه داد: اینکه فردی خود را بالاتر از شورای نگهبان و رای نمایندگان بداند و خود را بالاتر از رای کمیسیون و شعب می داند روند بسیار بدی است این روند باید تا کی ادامه یابد؟ اگر نیاز به اصلاح آیین نامه داخلی یا تنبیه افراد زیاده طلبی است باید این کار صورت گیرد.

ایران پور تاکید کرد: اگر توکلی در مقابل نمایندگان بخاطر مسائلی که بوجود آورده بود و وقت مجلس را تلف کرده بود عذرخواهی می کرد دست ایشان را هم می بوسیدیم و این اعتراض هم مطرح نمی شد.

وی از نمایندگان خواست با رأی کبود به این فرد نشان دهند که همه با هم متحد هستند و برای حل مشکل مردم و جلوگیری از حاشیه سازی ها فعالیت می کنند.

در پایان سخنرانی ایران پور فتح الله حسینی نماینده مردم قصرشیرین به عنوان دیگر معترض به پرونده توکلی اعلام کرد که از اعتراض خود به پرونده توکلی انصراف داده است.