افزایش جمعیت شهری تولید دامی و کشاورزی در خراسان رضوی را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل انتظاری معاون شهرداری مشهد اعلام کرد: از جمعیت شهری استان سه میلیون و 50 هزار نفر در مشهد سکونت دارند که این مسئله مشکلات دومین کلانشهر مذهبی ایران را مضاعف کرده است.

انبار غله

خراسان رضوی از دیرباز یکی از کانون های اصلی تولید مواد غذایی و پروتئینی و انواع میوه است. در این استان اشتغال بر مبنای کار در روستا قرار داشته و درآمد قشری که نتیجه تلاششان را از زمین و دام به دست می آورند، مطلوب و قابل توجه بوده است.

علیرضا گیوی نژاد کارشناس کشاورزی می گوید: خراسان رضوی در تولید چغندر قند رتبه اول، در تولید گندم و انواع میوه رتبه دوم کشور را دارد.

وی می افزاید: در گذشته به این استان که زنان و مردان پر تلاشش بام تا شام را در مزارع و صحرا سپری می کردند انبار غله می گفتند.

به گفته گیوی نژاد صدور محصولات خراسان رضوی که در سالهای اخیر از مرز یک میلیارد دلار نیز گذشته است نتیجه ارسال انواع محصولات دامی و کشاورزی به بیش از 30 کشور جهان است که باعث رونق داد و ستد در این دیار شده است.

این کارشناس می گوید: در خراسان رضوی که قطب تولید زعفران جهان است، هر سال یک صد میلیون دلار طلای بنفش برداشت و روانه بازارهای بین المللی می شود.

تخریب 4 هزار روستا

جاذبه های شهری مهمترین مولفه مهاجرت از روستاهاست. بر اساس آمار موجود از 8 هزار روستای دارای آبادی در خراسان بزرگ، بیش از 5 هزار روستا تخلیه و ساکنان آن روانه شهرها شده اند.

مهران نجفی کارشناس مسائل شهری می گوید: شتاب مهاجرت باعث شکل گیری سکونتگاه های موقت در شهرهای بزرگ از جمله مشهد شده است.

وی بیان می کند: در سه دهه اخیر شهرک های التیمور، دروی، رجایی و باهنر در مشهد پا گرفته است و با احتساب خانه های پراکنده ای که در شرق این کلانشهر وجود دارد، یک میلیون نفر حاشیه نشین در مرکز خراسان رضوی روزگار می گذارنند.

چه باید کرد

حقیقت آن است که شهرهای بزرگ مثل مشهد هر روز جذاب تر می شوند، شرایط به گونه ای است که روستایی به محض ورود به مشهد مواجه با بیمارستان، دانشگاه و دیگر امکان تبدیل به مجاور می شود و انی یعنی کاهش نفوس مراکز تولید و اعلام خطر برای فرداری سرزمینی که به خودکفایی بیش از همیشه نیاز دارد.

گزارش: محمد ابراهیمی