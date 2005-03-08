توكلي حمايت خود را از برگزاري جلسات مناظره و شفاف سازي نظرات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، متن نامه توكلي به اين شرح است:



برادر ارجمند جناب آقاي مهندس عزت الله ضرغامي



رياست محترم سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم



بدين وسيله حمايت كامل خود را از تصميم معاونت محترم سياسي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران براي برگزاري جلسات مناظره و شفاف سازي پيشينه نظرات و برنامه هاي نامزدهاي احتمالي انتخابات آتي اعلام مي نمايم.

پخش اين برنامه ها چنانچه با روشي منطقي و عادلانه صورت پذيرد نه تنها به افزايش مشاركت حداكثري مردم و نيز سلامت در انتخابات كمك موثري خواهد كرد بلكه به افكار عمومي فرصت مي دهد در فضايي هر چه عقلاني تر، سوابق ديدگاهها و برنامه هاي نامزدهاي احتمالي را با هم مقايسه كرده و بهترين تصميم را اتخاذ كنند.