مدیریت کلان اسلامی به دست امام زمان(عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی دوشنبه شب در خیمه انتظار، اظهارکرد: این خیمه به عنوان نماد انتظار امام زمان(عج) بر پا شده است و این مراسم که با عنوان خیمه انتظار هر سال اجرا می‌شود یک نماد از در انتظار بودن برای وجود امام زمان(عج) است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این مطلب که همه مسائلی که مربوط به شعیه می‌شود در راس مدیریت امام زمان(عج) است، گفت: امام زمان(عج) در بستر جریان های سیاسی زندگی می‌کنند و در بحران‌های جهانی بر علیه شیعه و اسلام حضور دارند و به عبارت دیگر مدیریت کلان اسلامی در پس پرده به دست ایشان است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه مدیریت زندگی انسان‌ها بر امر نظارت امام زمان(عج) در حال سپری شدن است، اذعان داشت: امام زمان(عج) در بستر جریانات سیاسی زندگی می‌کنند و در بحران‌های جهانی بر علیه شیعه و اسلام حضور دارند و به عبارت دیگر مدیریت کلان اسلامی در پس پرده به دست ایشان است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به این مطلب که یک اصل که در هر نسل و در هر جامعه‌ای به عنوان یک جریان مورد توجه است مسئله و نوع گرایش نسل جوان در عصر حاضر است، افزود: نمایان ساختن برخی از بینش‌ها و گرایش‌ها در قالب نماد است که گاهی یک احساس خوش و هیجان محض است و گاهی اوقات تشکیل نماد مبتنی بر یک عقلانیت استقلال و منطق است.

خطیب جمعه مشهد افزود: بر اساس باور معنوی و عقلانی برای تفکر و اندیشه و اعتقادات درونی خودمان نمادی را به وجود آورده‌ایم و بر سر راه امام حق خیمه برپا کرده‌ایم.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: بر پایی خیمه به نام نامی امام زمان (ع) در راستای خانه‌ای برای منتظران بازگو کننده یک واقعیت درونی برادران و خواهرانی است و آن هم انتظار در راه فرج امام عصرخویش است.

آیت الله علم الهدی بیان داشت: تفاوت‌های بین خیمه و ساختمان وجود دارد خیمه جایگاهی موقت و ساختمان یک مقر دائمی است و معنای زیر خیمه جمع شدن و خیمه زدن یعنی بر سر راه امام زمان(عج) قرار گرفتن و در مسیر انتظار آن حضرت قرار گرفتن است.

وی افزود: نیمه شعبان جشن امام زمان و توجه به حضرت حق جریانی است که سابقه 1000 ساله در دین اسلام و مذهب شیعه دارد و در این راستا فرج و ظهور امام زمان (ع) قدرت اسلام در دنیا است.

خطیب جمعه مشهد افزود: زندگی امام زمان(عج) آمیخته با زندگی انسان‌ها است و در این راه امام زمان(عج) در بستر تمام جریان‌ها قرار دارد و به گونه‌ای آن را هدایت می‌کند و در این میان فرج و ظهور امام زمان(عج) قدرت اسلام در دنیا است.