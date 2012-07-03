لزوم تخصیص بودجه ارتقای شاخص های فرهنگی در گلستان

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بودجه در دو سال قبل با تصویب در مجلس در اختیار دولت گذاشته شد و دولت آن را به دستگاههای فرهنگی اختصاص می داد که این امر در مجموع به دستگاههای فرهنگی برای اجرای طرح های فوق العاده فرهنگی کمک می کرد.

وی اظهار داشت: امسال این بودجه مصوب نشده و در اختیار دستگاهها قرار نمی گیرد و با توجه به توقعی که از سال های قبل ایجاد شده، عدم تخصیص بودجه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به کمبود مبلغ در سطح استان عنوان کرد: همچنین در سطح استان به میزانی که خانه های عالم را توسعه دادیم به همان میزان نیاز به مبلغ داریم.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: با توجه به بحث اعتباری، امکان افزایش مبلغ را نداریم و شاید نتوانیم در برخی مناطقی که خانه عالم احداث کردیم، به هنگام مبلغ اعزام کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: این امر سبب می شود از سرمایه احداث خانه عالم به درستی استفاده نشده و برخی نیز بلاستفاده بمانند.