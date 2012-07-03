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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

لزوم تخصیص بودجه ارتقای شاخص های فرهنگی در گلستان

لزوم تخصیص بودجه ارتقای شاخص های فرهنگی در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خواهان تخصیص بودجه ارتقای شاخص های فرهنگی شد.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بودجه در دو سال قبل با تصویب در مجلس در اختیار دولت گذاشته شد و دولت آن را به دستگاههای فرهنگی اختصاص می داد که این امر در مجموع به دستگاههای فرهنگی برای اجرای طرح های فوق العاده فرهنگی کمک می کرد.

وی اظهار داشت: امسال این بودجه مصوب نشده و در اختیار دستگاهها قرار نمی گیرد و با توجه به توقعی که از سال های قبل ایجاد شده، عدم تخصیص بودجه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به کمبود مبلغ در سطح استان عنوان کرد: همچنین در سطح استان به میزانی که خانه های عالم را توسعه دادیم به همان میزان نیاز به مبلغ داریم.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: با توجه به بحث اعتباری، امکان افزایش مبلغ را نداریم و شاید نتوانیم در برخی مناطقی که خانه عالم احداث کردیم، به هنگام مبلغ اعزام کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: این امر سبب می شود از سرمایه احداث خانه عالم به درستی استفاده نشده و برخی نیز بلاستفاده بمانند.

کد مطلب 1641124

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