  1. جامعه
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

در نشست خبری عنوان شد؛

وقوع 7 هزار حادثه در سه ماهه سال 91/ نجات 8 هزار شهروند

وقوع 7 هزار حادثه در سه ماهه سال 91/ نجات 8 هزار شهروند

رئیس سازمان امداد و نجات کشور با تشریح آخرین وضعیت حوادث رخداده در سه ماهه سال جاری گفت: در مجموع امدادگران در مواجهه با هفت هزار و 700 حادثه رخ داده جان هشت هزار شهروند را نجات دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر صبح سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه با تشریح حوادث سه ماهه نخست سال جاری گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 7756 مورد حادثه رخ داده که 117 هزار نفر حادثه دیده و 8191 نفر از مرگ حتمی نجات یافتند.

همچنین 51 هزار نفر خدمات امدادی دریافت کرده و 36 هزار مورد اسکان اضطراری و 600 ساعت عملیات امداد هوایی برای انتقال 46 مصدوم انجام شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 47 نفر در حوادث ساحلی و دریایی فوت شده که بیشترین آن در خرداد ماه در سال جاری در استان مازندران بوده است.

مظفر گفت: در تابستان سال جاری 992 پست ساحلی در سواحل کشور با 5765 امدادگر و نجات گر ایجاد شده است تا مانع از رخداد حوادث دریایی شویم. همچنین 1125 آمبولانس و 105 قایق نجات برای تابستان امسال فعال و در استانهای آذربایجان شقی و غربی، کردستان، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و ... جا نمایی شده اند.

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: طرح ملی کاهش غریق در سواحل گیلان و مازندران و گلستان با هدف کاهش 50 درصدی غریق را در سال جاری اجرایی شده است. در این طرح 800 امدادگر و نجات گر حرفه ای در پستهای طرح کاهش غریق مستقر بوده و دو بالگرد آماده باش هم برای تابستان امسال پیش بینی شده است.

مظفر با بیان اینکه موتورهای ویژه گشت زنی در سواحل و جت اسکیهای ویژه در دریا امسال دیده شده است گفت: در این طرح برای نجات 20 هزار غریق آمادگی داریم تا انشا الله تعداد فوتیها نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

رئیس سازمان امداد و نجات کشور از آماده باش این سازمان در روز نیمه شعبان خبر داد و افزود: آمادگی 850 امدادگر همراه با تیمهای ایثار و آمبولانسها و خودروهای سیار و توزیع غذای گرم و آب خنک و... از برنامه های سازمان امداد و نجات در ایام شعبانیه است.

کد مطلب 1641125

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