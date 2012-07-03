وقوع 7 هزار حادثه در سه ماهه سال 91/ نجات 8 هزار شهروند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر صبح سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه با تشریح حوادث سه ماهه نخست سال جاری گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 7756 مورد حادثه رخ داده که 117 هزار نفر حادثه دیده و 8191 نفر از مرگ حتمی نجات یافتند.

همچنین 51 هزار نفر خدمات امدادی دریافت کرده و 36 هزار مورد اسکان اضطراری و 600 ساعت عملیات امداد هوایی برای انتقال 46 مصدوم انجام شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 47 نفر در حوادث ساحلی و دریایی فوت شده که بیشترین آن در خرداد ماه در سال جاری در استان مازندران بوده است.

مظفر گفت: در تابستان سال جاری 992 پست ساحلی در سواحل کشور با 5765 امدادگر و نجات گر ایجاد شده است تا مانع از رخداد حوادث دریایی شویم. همچنین 1125 آمبولانس و 105 قایق نجات برای تابستان امسال فعال و در استانهای آذربایجان شقی و غربی، کردستان، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و ... جا نمایی شده اند.

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: طرح ملی کاهش غریق در سواحل گیلان و مازندران و گلستان با هدف کاهش 50 درصدی غریق را در سال جاری اجرایی شده است. در این طرح 800 امدادگر و نجات گر حرفه ای در پستهای طرح کاهش غریق مستقر بوده و دو بالگرد آماده باش هم برای تابستان امسال پیش بینی شده است.

مظفر با بیان اینکه موتورهای ویژه گشت زنی در سواحل و جت اسکیهای ویژه در دریا امسال دیده شده است گفت: در این طرح برای نجات 20 هزار غریق آمادگی داریم تا انشا الله تعداد فوتیها نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

رئیس سازمان امداد و نجات کشور از آماده باش این سازمان در روز نیمه شعبان خبر داد و افزود: آمادگی 850 امدادگر همراه با تیمهای ایثار و آمبولانسها و خودروهای سیار و توزیع غذای گرم و آب خنک و... از برنامه های سازمان امداد و نجات در ایام شعبانیه است.