سید حسن معروف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، طرح تابستانی نشاط معنوی در جوار 37 امامزاده و بقعه متبرکه خراسان شمالی اجرا می‌شود.

وی زمان آغاز این طرح را نیمه شعبان ذکر کرد و افزود: مطابق فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل هر یک از بقاع متبرکه به قطبی فرهنگی، این نهاد نیز برنامه‌های متنوعی را برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان تدارک دیده است.

معروف زاده برگزاری کلاس‌های قرآن، احکام، اخلاق و مسائل اجتماعی را از جمله برنامه‌های شاخص فرهنگی در این طرح دانست و اظهار داشت: علاوه بر این در طرح نشاط تابستانی، برگزاری اردوهای تفریحی و برنامه‌های ورزشی و هنری برای شرکت کنندگان پیش بینی شده است.

وی همچنین از اعزام 37 روحانی برای همکاری در اجرای این طرح در بقاع متبرکه استان خبر داد و افزود: از این تعداد 27 روحانی از حوزه‌های علمیه قم و مشهد بوده و 10 روحانی نیز از اساتید بومی حوزه‌های علمیه خراسان شمالی هستند.

معاون بقاع متبرکه اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان اظهار داشت: در بجنورد بقاع متبرکه معصوم زاده، ایوب پیغمبر و بقعه متبرکه باباامان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند.

