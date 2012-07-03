فعالیت هشت تعاونی مرزنشین در ایلام/ ساماندهی اقتصاد مرزی

حشمت الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که برای بهره برداری از ظرفیت مرزی استان ایلام انجام شده است، توسعه تعاونی های مرز نشینان بوده که این تعاونی ها در سال 82 در استان ایلام و با مشارکت مردم تاسیس شده اند.

وی بیان داشت: در حال حاضر روزانه بیش از شش هزار زائر ایرانی و700 دستگاه کامیون کالا و مسافر را از مرز بین المللی مهران به عراق ترانزیت می کنند و به دلیل اینکه مناطق مرزی استان ایلام از نظر امنیتی برای کشورمان اهمیت بالایی دارند، حفظ جمعیت در نواحی مرزی استان از اهمیت خاصی برخوردار است، بر همین اساس فعالیت تعاونی های مرز نشینان در این مناطق می تواند موجب درآمد زایی برای مردم شده و از مهاجرت آنها جلوگیری کند.

معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: وجود تعاونی های مرزنشینان اکنون در بخش مبادلات مرزی، اساسی ترین زیر ساخت در بحث مبادلات مرزی است.

عسگری با اشاره به فعالیت این تعاونی ها اظهار داشت: برخی از تعاونی های مرز نشینان استان نتوانسته اند خواسته های مورد نظر را تامین کنند و در صورتیکه این تعاونی ها نتوانند به اهداف برنامه ریزی شده دست پیدا کنند مجوز آنها لغو می شود.

وی افزود: تنوع مورد نظر در بحث واردات و صادرات کالا توسط این تعاونی ها رعایت نشده است و علاوه بر این امر بحث تنظیم بازار هم یکی از فاکتور هایی است که در صورت عملکرد صحیح و قدرتمند تعاونی ها می تواند تاثیر خوبی بر مردم داشته باشد که ظاهرا در این بخش هم عملکرد ها خوب نبوده است به عنوان مثال در سال گذشته هم بیشترین حجم واردات این تعاونی ها را برنج تشکیل داده است به گونه ای که از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و 700 تن برنج وارد کرده اند اما این واردات آنچنان تاثیری در قیمت برنج در ایلام نداشته است.

عسگری با تأکید بر ضرورت آموزش به تعاونی های مرز نشینان و صادر کنندگان استان در زمینه قوانین و مقررات صادرات و واردات، گفت: دستگاه های اجرایی مربوطه به منظور استفاده بهینه از اعتبارات، سهمیه ارزی و رونق اقتصادی مرزنشینان باید برای برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه اقدام کنند.

وی تقویت بنیه مالی مرزنشینان، ایجاد اشتغال پایدار، پایداری جمعیت و حفظ امنیت در مناطق مرزی را مهمترین اهداف تشکیل تعاونی های مرزنشینان برشمرد و گفت: بزودی در نشستی آخرین وضعیت عملکردی تعاونی های مرز نشینان استان و توزیع سهمیه ارزی میان آنان بررسی می شود.

وی ادامه داد: با ساماندهی، آموزش و توجه به نقش تعاونی های مرزنشینان در مبادلات مرزی استان و دنبال کردن یک برنامه مدون و حمایت از تعاونی های فعال می توان به اهداف مورد نظر در این زمینه دست یافت.

معاون استاندار ایلام با توجه به وجود هشت تعاونی مرزنشینان با 109 هزار و 286 نفر عضو در استان ایلام، از ظرفیت و توان تجاری آنان باید به طور کامل بهره برداری شود.