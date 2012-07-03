مجله مهر: حوادث و رخدادهای روز کشور که عمدتا نیز چهره ای سیاسی دارند همواره مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کنند. مخاطبان فراوانی که البته سعی می کنند مطالب خاص مربوط به این اخبار و روندها را از رسانه های مختلف رصد کنند و بخوانند.

آنچه که در ادامه می خوانید حاصل خبرخوانی مهر در لابه لای این مطالب ویژه در روزنامه های کشور و انتخاب خاص ترین آنهاست.

روش برخورد با گرانفروش ها در چهل سال پیش

روزنامه اطلاعات در خبری در ستون "چهل سال پیش" خود نوشت: انجمن شهر شیراز در جلسه فوق العاده دیروز خود طرحی را تصویب کرد که بموجب آن چنانچه نانوایی گرانفروشی کند، پروانه کسب وی بشخص دیگری واگذار خواهد شد، و نانوای متخلف برای مدت دوسال به نقطه ای دیگر تبعید می گردد.

آقای عطارد، شهردار شیراز پس از تصویب این طرح، در اجتماع نانوایان حضور یافت و موضوع تصویب نامه انجمن را به اطلاع آنان رساند.

کلاوسون: اعتماد به نفس ایران غرب را به چالش کشیده است

مدیر تحقیقات موسسه خاورنزدیک واشنگتن اعلام کرد: تحریم ها باعث نشده ایران حتی ذره ای در مقابل غرب عقب نشینی کند و این توقع که ایران عقب بنشیند غیرواقعی است.

به گزارش کیهان، پاتریک کلاوسون در مقاله ای که با همکاری یکی از عناصر ضدانقلاب فراری (مهدی-خ) در سایت موسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن نوشته تصریح می کند: هر چه تحریم ها شدیدتر می شود، ایران نیز اعتماد به نفس بیشتری در مواجهه با بن بست هسته ای از خود نشان می دهد. مقامات ایران باور دارند که در ارتباط با غرب در جایگاه مطمئنی قرار دارند. آنها مقاومت در مقابل غرب را مفید می دانند همچنان که رهبر ایران اخیرا گفت «پیروزی بدون پذیرش خطر ممکن نیست. ما ایستاده ایم. دشمنان ما باید بدانند که لجاجت، تکبر و خود بزرگ بینی و توقعات بی جا در مقابل ملت ایران آنها را به هیچ جا نخواهد رساند.» اکنون چالش آمریکا این است که چگونه ضعف را به ایران ثابت کند.

برخی نمایندگان مجلس: 100 میلیون تومان کم است برای اجاره خانه!

ایران گزارش داد: در حالیکه در محافل سیاسی، هنوز انتقادات نسبت به اختصاص بودجه مجلس برای اجاره خانه نمایندگان ادامه دارد، علی علی لو نماینده مردم شبستر مدعی شده مبلغ ودیعه ای که به نمایندگان اختصاص داده می شود 100 میلیون تومان بود، اما برخی وکلای ملت اعلام کردند با توجه به افزایش اجاره بها، امکان تهیه مسکن با این پول را ندارند. بنابراین مجلس در حال پیگیری این موضوع است!

دولت دهم رکورددار تغییر استانداران

شنیده شده که بررسی دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد تغییرات پیاپی استانداران، این دو دولت را در میان دولت‌های گذشته از لحاظ تغییرات گسترده مدیریتی ممتاز کرده است. به گزارش آرمان روابط عمومی، در دولت نهم، اگر استانداران با رکورد 49 تعویض پست مواجه بودند، وزرای کشور نیز در ردیف خود، دارای رکوردی ظاهرا تکرارنشدنی هستند. در دوران مصطفی پورمحمدی شاهد تغییر 38 استاندار بودیم و پس از سرپرستی سید مهدی هاشمی بر این وزارتخانه، عدد تغییرات در استان‌های کشور از 40 گذر کرد و در دوران مرحوم علی کردان و پس از آن صادق محصولی، تغییرات در جایگاه استانداران به مرز 50 نزدیک شد. در دولت دهم نیز از زمان تصدی مصطفی محمد نجار باز هم شاهد تغییرات در میان استانداران بودیم که سبب شد با عبور تعداد تغییرات استانداران از مرز 60 دولت‌های نهم و دهم را رکورددار تغییرات در میان استانداران کند.

خاتمی جزو سران فتنه است

اظهارات اخیر سید محمدخاتمی رئیس دولت اصلاحات با واکنش چهره‌های سیاسی مواجه شد. به گزارش تهران امروز، خاتمی که این روزها تحرکات انتخاباتی‌اش زیاد شده با ابراز نگرانی نسبت به ادامه آنچه حصر خانگی می‌خواندش سخنانی را بیان کرد. آیت‌الله عباس کعبی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه «خاتمی جزو سران فتنه است»، گفت: برای بازگشت او به صحنه سیاسی کشور، نظام باید تصمیم بگیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: فتنه‌گران و سران آنها به نظام، ملت و رهبری ظلم کردند و رأی ملت را نادیده گرفتند و به مثابه پایگاه نظام دشمن عمل کردند، از این رو حمایت از این جمع خطای بزرگی به حساب می‌آید. وی با اشاره به اینکه هیچ نظامی حتی لیبرال دموکراسی اینگونه اقدامات را تحمل نمی‌کند، افزود: جمهوری اسلامی ایران با سران فتنه برخورد حداقلی کرد. از این رو حامیان این افراد از جمله خاتمی باید به فکر گذشته باشند و اگر قصد بازگشت به نظام را دارند از اینگونه اظهارنظرها خودداری کنند، زیرا ملت و مسئولین، فتنه‌گران را خوب می‌شناسند.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نیز درباره اظهارنظرهای اخیر محمد خاتمی در حمایت از سران فتنه به فارس گفت: جریان فتنه 88 و اتفاقاتی که در این سال رخ داد موضوعی نیست که بتوان آن را فراموش کرد‌ یا از نظر‌ها دور بماند، در هر صورت خطایی اساسی صورت گرفته است. وی افزود: آنها ظلم‌های عظیمی را به نظام، جامعه، انقلاب و امنیت ملی کردند که قابل کتمان نیست و اگر کسی مدعی شود اتفاقی صورت نگرفته است باید گفت سر خود را داخل برف کرده و یا تحلیل درستی ندارد زیرا تکلیف روشن است.

باهنر در پاسخ به این سوال که آیا خاتمی می تواند دوباره در عرصه سیاسی کشور فعالیت کند، اظهار داشت:‌ کسانی که می خواهند در عرصه سیاسی کشور دوباره فعال باشند باید موضع خود را در برابر سران فتنه روشن کنند.

اظهارات مهاجرانی علیه حجاب

به گزارش جوان، عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد اسبق و فراری لندن نشین فعلی به دنبال پیروزی نامزدی اسلامگرا در انتخابات مصر در پیشنهادی بیشرمانه، ترویج بی حجابی را به دولت این کشور پیشنهاد داد. مهاجرانی در مقاله ای در الشرق الاوسط بدون اشاره به صراحت آیات قرآن برای حفظ حجاب به کتاب قاسم امین اشاره کرد که مدعی شده بود: حجاب کنونی زنان، دستور اسلام نیست و دعوت به کنار گذاشتن این حجاب موجب خروج از دین نمی شود.

مهاجرانی در پایان مقاله اش ادعا کرد به عقیده من هیچ دلیل قاطعی بر واجب بودن حجاب وجود ندارد! از این رو محمد مرسی نباید حجاب را اجباری کند. خداوند تعالی در برابر تقصیرات بندگانش گذشت می کند و همه گناهان را می بخشد.

گمانه هایی درباره تغییر وزیر کشور

ملت ما نوشت: علاوه بر تغییراتی که در برخی استانداری های کشور صورت گرفته و برخی تغییرات از جمله در استان قم نیز با واکنش برخی از نهادهای اجتماعی مواجه شده، اخبار رسیده حاکی است به زودی 8 استاندار دیگر نیز در سطح کشور تغییر خواهند کرد.

در همین حال اما شایعه ای که این روزها در برخی محافل سیاسی و رسانه ای به گوش می رسد حاکی از تغییرات در راس این وزارتخانه است که در همین باره از صلاحی استاندار خراسان رضوی به عنوان گزینه جایگزین برای مصطفی محمدنجار نام برده می شود.