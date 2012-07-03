اشتغال زایی و ارزآوری از طریق تولید گل و گیاه در کرمان امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رحمتی مقدم دوشنبه شب در سومین گردهمایی انجمن گل و گیاه کرمان با اشاره به قابلیت های منحصر بفرد استان کرمان در تولید انواع گل و گیاه، اظهار داشت: اقلیم چهار فصل استان شرایطی را فراهم کرده که می توان انواع گیاهان را در خاک آن پرورش داد.

وی ادامه داد: وجود سرمای پاییزه و زمستانه در شهرستان ‌های جنوبی استان کرمان، امکان کشت‌های خارج از فصل را فراهم کرده که این ویژگی، پتانسیل بزرگی برای کرمان به وجود آورده است.

رحمتی مقدم همچنین تصریح کرد: ایجاد واحدهای تولید گل و گیاه در جنوب استان کرمان، علاوه بر اشتغال ‌زایی فراوان، ارزآوری بالایی را نیز برای استان به ‌همراه دارد.

تولید گل و گیاه به جای گوجه در گلخانه

رئیس انجمن گل و گیاه کرمان در ادامه این جلسه به تولید فراوان گوجه و خیار در گلخانه‌های جنوب کرمان اشاره کرد و اظهارداشت: با افزایش تولید این محصولات در سالهای اخیر، در حال حاضر بازار گوجه و خیار اشباع شده و این مسئله تولیدکنندگان این محصولات را با مشکلاتی جدی رو به رو ساخته است.

وی ابراز داشت: اگر گلخانه ‌داران استان کرمان را به سمت تولید گل و گیاه سوق دهیم، در کنار صادرات به استان ‌های مختلف، می توانیم بازارهای خوبی در حوزه خلیج ‌فارس داشته باشیم.

سرمایه گذاری در زمینه تولید گیاهان دارویی

رحمتی مقدم همچنین اقلیم استان کرمان را در زمینه تنوع و کیفیت گیاهان دارویی در سطح خاورمیانه بی ‌نظیر دانست و گفت: بهره گیری از این پتانسیل برای تولید گیاهان دارویی در کرمان ضروری است.

وی ضمن اشاره به اهمیت حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: باید ضمن حمایت از سرمایه ‌گذاران کرمانی در زمینه گیاهان دارویی، از نعمت خدادادی بزرگی که در استان وجود دارد حمایت کنیم.

تولید اقتصادی گل و گیاه در کرمان

رئیس انجمن گل و گیاه همچنین به مصرف بالای گل و گیاه در استان کرمان اشاره کرد و بیان داشت: می ‌توانیم با تولید مقداری از این گل و گیاه مورد نیاز مردم در استان، کمک شایان توجهی به اقتصاد کرمان داشته باشیم.

رحمتی‌ مقدم به بیان اهداف تشکیل انجمن گل و گیاه در استان کرمان پرداخت و اظهار داشت: این انجمن به منظور حمایت از فعالیت‌ های فارغ ‌التحصیلان در رشته‌های مرتبط با کشاورزی، تاسیس شده تا بتوان ضمن به کارگیری این افراد، اقدام به تولید گونه ‌های گیاهی مربوط به استان کرده و با تامین بازار داخلی،‌ از خروج پول و ارز برای تهیه گل و گیاه جلوگیری شود.

تسهیل در اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی

رئیس انجمن گل و گیاه استان کرمان به کمیته ‌های مختلف موجود در انجمن گل و گیاه استان اشاره کرد و گفت: کمیته‌ های گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، سبزی و صیفی و قارچ، چهار کمیته این انجمن هستند.

رحمتی‌ مقدم از راه ‌اندازی واحد بازرگانی و اقتصاد در انجمن گل و گیاه کرمان خبر داد و بیان داشت: فارغ ‌التحصیلان زیادی در رشته ‌های مرتبط با کشاورزی فارغ ‌التحصیل می‌ شوند که ورود آن‌ها به بازار کار بایستی تسهیل شود.

وی ادامه داد: انجمن گل و گیاه با ارایه مشاوره و راهکارهای مختلف در کمیته‌ های چهارگانه، ارتباط دهنده نیروی کار تحصیل ‌کرده و بازار کار خواهد بود.