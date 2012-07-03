استان مرکزی در اجرای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش پیشگام است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده شامگاه دوشنبه با بیان این مطلب در نشست مشترک مدیران آموزش و پرورش استان مرکزی با معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرروش افزود: اجرای طرح پوشش متحد الشکل دانش آموزان از بندهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که استان مرکزی توانست با اجرای موفق این طرح قبل از ابلاغ سند، الگوی کشور در این بخش شود.

وی ادامه داد: راه اندازی موزه آموزش و پرورش نیز از دیگر اقدامات ارزنده صورت گرفته در استان مرکزی است که در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: با افتتاح موزه آموزش و پرورش استان مرکزی آثار یکصد ساله آموزش و پرورش جمع آوری و در این مجموعه به نمایش درآمده است.

کریم زاده افزود: در بخش هوشمندسازی مدارس نیز بعد از تصویب هیأت وزیران استان مرکزی توانست یک میلیارد تومان برای اجرای این طرح به خود اختصاص دهد.

وی یادآور شد: 1560 واحد آموزشی دولتی طی 3 سال آینده در استان مرکزی هوشمند خواهند شد.