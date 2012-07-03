تصویر یک مسیر سوزان در آسمان/ شی شهاب سنگی که به دریا افتاد!

به گزارش خبرگزاری مهر، افرادی که در آن لحظه در ساحل دریا در شهر پرث استرالیا حضور داشتند با تعجب این خط عجیب سوزان را در آسمان مشاهده کردند، خط سوزانی که 20 دقیقه تمام در آسمان بود.

این درحالی است که مسیر به جا مانده از اکثر شهاب سنگها تنها مدت کوتاهی مشاهده می شود و مشاهده فرود یک شی به دریا نیز بسیار نادر است.

این مسیر سوزان 20 دقیقه در آسمان مشاهده شد و ساکنان محلی تصور می کردند که یک شهاب سنگ این رد را در آسمان باقی گذاشته است

گاوین تروت یکی از ساکنان محلی تصویر این نوار سوزان را گرفته اظهار داشت که این نوار سوزان عجیب در آسمان شب گذشته پیش از غروب آفتاب مشاهده شد.

شهاب سنگها تکه هایی از سنگ هستند که روی سطح زمین فرود می آیند. هنگامی که یک سنگ آسمانی از جو زمین می‌گذرد یک لایه بسیار نازک بر روی سطح بیرونی آن گداخته (ذوب) می‌شود.

مشاهده چنین رد سوزان و واضحی در آسمان مسئله غریبی است

پیپ مویر خبرنگار شهر پرث استرالیا اندکی پس از ساعت 6 بعدازظهر عکسی از ساحل کوتسلو منتشر کرده است که مردم با حیرت تمام این پدیده رنگی را تماشا می کنند.

دنیل جانگ از افرادی که در این ساحل حضور داشته است، گفت: این رد آتشین که 20 دقیقه به طول انجامید شبیه بخار آب اما قرمز، نارنجی ، زرد و زیبا بود.

شهاب سنگها قطعات تشکیل شده از سنگ و گاهی فلز هستند که از فضا در زمین سقوط می کنند. اکثر این قطعات در نتیجه برخورد دو خرده سیاره ایجاد می شود. این شهاب سنگها در نتیجه نیروهای گرانشی زمین با سرعت 11.2 کیلومتر در ثانیه حرکت می کنند.

اندازه شهاب سنگها از یک میلیمتر تا اندازه های بسیار بزرگ متغیر است. گفته می شود که یک شهاب سنگ به عرض 9 کیلومتر 65 میلیون سال پیش نسل دایناسورها را منقرض کرده است.

صدها شهاب سنگ سالانه در زمین سقوط می کنند اما تعداد معدودی از آنها کشف می شوند.