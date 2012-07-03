مهلت ارسال اثر به فراخوان انتشار مجموعه شعر مستقل به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن شاعران ایران پیش از این اعلام کرده بود که شاعرانی که متولد سال 1356 به قبل هستند می‌توانند دفتر شعر منتشرنشده خود را برای بررسی در اختیار انجمن بگذارند تا پس از بررسی و تایید به چاپ برسند.

این فراخوان پیش از این پایان تیرماه را به عنوان آخرین مهلت دریافت آثار اعلام کرده بود ولی با رسیدن تعداد قابل توجهی از آثار، دبیرخانه فراخوان کار بررسی اولیه آثار را شروع کرده است.

تاکنون 40 دفتر شعر از 40 شاعر به دبیرخانه رسیده است که این آثار در حال دسته‌بندی و بررسی اولیه هستند و سپس داوری نهایی آثار در یک هفته صورت خواهد گرفت تا مشخص شود چه تعدادی از دفترهای شعر شاعران جوان در قالب کتاب منتشر خواهد شد.

بیشتر شاعرانی که در تهران و شهرستان‌ها با این انجمن در ارتباط هستند، در جریان این فراخوان بوده و آثار خود را ارسال کرده‌اند.