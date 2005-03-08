رئيس جهاد دانشگاهي واحد تهران در گفتگو با "مهر" : كريستاليزاتور توسط جهاد دانشگاهي واحد تهران به توليد انبوه مي رسد

مهندس شريفي زاده در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاهي "مهر"، گفت : نمايشگاه فعاليت هاي پژوهشي جهاد دانشگاهي گوشه اي از فعاليت هاي پژوهشي جهاد دانشگاه واحد تهران است.

وي تصريح كرد : در اين نمايشگاه 500 طرح پژوهشي به نمايش گذاشته شده است كه اين طرح ها اكثرا جنبه كاربردي و صنعتي دارند و بخشي از نيازهاي جامعه را رفع مي كنند. ضمن اينكه بسياري ازطرح ها قابليت توليد را دارند و اين فضا فراهم شده است تا كساني كه مي خواهند در اين امر سرمايه گذاري فرصت مناسبي براي بررسي اين طرح هاي پژوهشي براي آنها فراهم باشد. در واقع اين نمايشگاه يك نمايشگاه عرصه دانش فني نيز محسوب مي شود.

مهندسي شريفي زاده تصريح كرد : در سال 1384 چندين پروژه جهاد دانشگاهي واحد تهران را به مرحله صنعتي شدن سوق خواهيم داد. در اين زمينه كريستاليزاتور كه يكي از كالاهايي است كه در صنايع ريخته گري و فولاد مصرف بالايي دارد. با همكاري شركت هاي فولاد اين كالا را به توليد انبوه خواهيم رساند.

وي يادآور شد : در بحث بيوتكنولوژي نيز چند طرح در دست اقدام داريم. علاوه بر اين در زمينه طرح هاي بين رشته اي و مطالعات آزمايشي تاكيد بسياري داريم تا در سال آينده در اين زمينه ها نيز جهش لازم در جهاد واحد تهران صورت گيرد.