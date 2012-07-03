10 هزار میلیارد ریال برای بازسازی پیرامون حرم رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی اظهار داشت: در پی سفر چهارم هیئت دولت به استان، این میزان اعتبار در قالب دوره مشارکت سه ساله با تنفس یکساله در قبال ترهین املاک و اراضی آزادسازی شده طرح، مصوب و مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل نسبت به این امر اقدام کند.

وی افزود: همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد به منظور تامین منابع مالی اجرای این طرح، تمام سود اوراق مشارکت منتشر شده از سوی شهرداری مشهد طی سال های 87 تا 90 را در قالب یارانه در بودجه سنواتی سال های برنامه پنجم توسعه پیش بینی کند.

استاندار خراسان رضوی گفت: استانداری نیز هماهنگی های لازم برای اجرای تاسیسات زیربنایی شهری مانند آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب را از طریق کانال انرژی احداث شده در محدوده طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) را انجام می دهد.

گفتنی است، طبق مصوبه هیئت دولت و در راستای اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تداوم حمایت دولت از طرح نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی از سوی وزارت راه و شهرسازی فروش سهام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری در شرکت عمران و مسکن سازان ثامن را تا پایان سال 93 از دستور کار سازمان خصوصی سازی خارج خواهد کرد.