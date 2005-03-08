شبكه مراكز رشد فناوري استان تهران فعاليت خود را آغاز كرد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، مهندس رامين نواب پور معاون مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي و دبير اين شبكه با اعلام اين خبر گفت : ايجاد بستر مناسب جهت تبادل تجربه ميان مراكز رشد، زمينه سازي جهت به اشتراك گذاردن منابع و امكانات، توانمندسازي تيم هاي مديريتي و ستادي مراكز و واحدهاي فناوري از اهداف تاسيس شبكه مراكز رشد استان تهران است.

دبير شبكه مراكز رشد فناوري استان تهران در همين راستا به ايجاد زمينه هاي همكاري و ارتباط نزديك ميان مراكز و واحدهاي فناوري مستقر در آنها اشاره كرد و افزود: دانش افزايي و ايجاد جريان پويا و مستمر دانش در ميان مراكز و واحدهاي فناور از اهداف ديگر اين شبكه است.

وي تصريح كرد: تمامي مراكز رشد مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقر در استان تهران مي توانند به عضويت اين شبكه درآيند.

نواب پور به وجود كار گروههاي تخصصي اين شبكه اشاره كرد و افزود: سرمايه گذاري و جذب منابع آموزش و منابع انساني، روابط عمومي و امور بين الملل، توسعه مدلهاي عملياتي، مالكيت معنوي و آئين نامه ها و رويه هاي مالي شش كار گروه فعال اين شبكه مي باشد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اين حركت، اولين گام خودجوش مراكز رشد فناوري در زمينه ارتقاء فعاليت ها و همكاري هاي مراكز رشد در كشور است و دبيرخانه آن نيز در مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش) واقع در ميدان فاطمي، خيابان جويبار، كوچه ميرهادي، شماره 3 مستقر است.