آموزش و اطلاع رسانی بهترین شیوه برای مقابله با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار فرهادی شامگاه دوشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر کردستان اظهار داشت: پرورش عاطفی و بالا بردن عزت نفس، خودباوری و خود اکتفایی در میان جوانان و نوجوانان در جامعه، نفوذ اجتماعی به طوری که کسانی که به طرف اعتیاد می روند بدانند در جامعه جایگاه و ارزش خود را از دست می دهند و افزایش توانایی و توانمندی افراد تحت پوشش در جامعه از محور های این کمیته است.

وی افزود: آگاه سازی، اطلاع رسانی و آموزش های مبارزه با اعتیاد باید به صورت ریشه ای دنبال شود و بهترین زمان برای شروع این آموزش ها در مهدهای کودک و آمادگی ها است.

نائب رئیس کمیته پیشگیری از مواد مخدر کردستان ادامه داد: در حال حاضر 270 مهد کودک و آمادگی در سطح استان کردستان وجود دارد که تنها در 18 درصد آنها آموزش های مهارت زندگی داده می شود.

فرهادی یادآور شد: برگزاری کلاس های آموزشی در روستاها نیز می تواند در روند کاهشی مصرف مواد مخدر در سطح کشور و استان کردستان تاثیر گذار باشد که خوشبختانه چهار طرح روستایی در این راستا اجرا شده است.

وی در ادامه سخنان خود به بحث دوره های آموزشی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته چندین دوره آموزشی در دانشگاه کردستان، ادارات، مدارس و خانواده در راستای آگاه سازی قشر جوان برگزار شد.

در ادامه این مراسم از فعالان و برترین های مبارزه با مواد مخدر استان کردستان از سوی جمعی از مدیران و مسئول تقدیر و تجلیل شد.