به گزارش خبرنگار مهر، هر چند اواخر لیگ یازدهم جدایی امیر قلعه نویی از تراکتورسازی قابل پیش بینی بود و خیلی‌ها شروط او برای باشگاه تراکتورسازی را به منزله کوک کردن ساز جدایی تلقی کردند، اما بعد از امضای رسمی قرارداد قلعه نویی با استقلال بود که دلخوری‌ مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی به اوج خود رسید.

مسئله‌ای که سریال درگیری لفظی طرفین را در رسانه‌ها کلید زد و همچنان جرقه‌هایی از آن وجود دارد. این موضوع به قدری برای مدیران تراکتورسازی گران تمام شده بود که آنها را بر آن داشت تا با انتخاب یک مربی بزرگ به جای قلعه نویی، به نوعی اقدام او را تلافی کنند.

اما دامنه این دلخوری‌ها فقط به رسانه‌ها و انتخاب سرمربی جدید محدود نشد. نگاهی به لیست خروجی بازیکنان تراکتورسازی نشان می‌دهد مدیران این باشگاه برای آنکه نشان بدهند تفکرات سرمربی فصل قبل خود دیگر جایی در این تیم ندارد، قید ادامه همکاری با بازیکنانی را که فصل گذشته به واسطه قلعه نویی به تبریز آمده بودند را زدند.

سیاوش اکبرپور و امیرحسین صادقی اولین بازیکنانی بودند که پیش از آنکه لیست مازاد تراکتورسازی اعلام شود همراه با امیر قلعه نویی به استقلال برگشتند. درگیری این دو بازیکن با مدیرعامل تراکتورسازی و هواداران این تیم در طول فصل گذشته کار را به جایی رسانده بود که حتی اگر آنها به استقلال نمی‌رفتند جایی در تیم تراکتورسازی نداشتند و عدم تمدید قرارداد آنها قطعی بود.

فرزاد آشوبی و احمد آل نعمه هم سال گذشته با درخواست امیر قلعه نویی به تراکتورسازی رفتند. این دو بازیکن حالا با جواب منفی باشگاه برای تمدید قرارداد مواجه شده‌اند. آل نعمه به این بهانه که دوپینگی است در لیست مازاد قرار گرفته و فرزاد آشوبی هم به خاطر تغییر شرایط تمدید قراردادش راه خروج از باشگاه تراکترورسازی را در پیش گرفت.

"رودریگو توسی" بازیکن برزیلی تراکتورسازی با نظر امیر قلعه نویی به این تیم پیوست و حتی گل‌های خوبی برای تراکتور به ثمر رساند، اما او هم به خاطر " بالا بودن مبلغ درخواستی" به سادگی از این تیم تبریزی کنار گذاشته شد تا مشخص شود برنامه اصلی مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی روی پروژه "قلعه نویی زدایی" متمرکز شده بود.

از میان بازیکنانی که با قلعه نویی به تراکتورسازی رفتند، فقط احسان حاج صفی و فردین عابدینی باقی مانده‌اند که این دو بازیکن هم در حال حاضر دوران خدمت سربازی را پشت سر می‌گذارند.