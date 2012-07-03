"ویلاس بوآس" این هفته سرمربی تاتنهام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تنها چند ماه پس از برکناری "ویلاس بوآس" از سمت مربیگری تیم فوتبال چلسی، این مربی پرتغالی اکنون نامزد جایگزینی "هری ردنپ" در تیم فوتبال تاتنهام شده است.

بر پایه گزارش تلگراف، بحث حضور "ویلاس بوآس" در حالی در "وایت هارت لین" مطرح می شود که پیش تر از "لورن بلان"، مربی فرانسه در یورو 2012، هم به عنوان یکی از گزینه های هدایت تاتنهام نام برده شده بود.

باشگاه تاتنهام امیدوار است این هفته نام سرمربی جدید خود را اعلام کند. تاتنهام همچنین امیدوار است که اسکار برزیلی را برای حضور در خط میانی تیم خود به خدمت بگیرد.