جهانی ‌شدن به مثابه "افسانه‌"/ چهار دیدگاه درباره جهانی شدن

با قبول مشکلات ناشی از ساده کردن مفاهیم، می توانیم در برابر جهانی ‌شدن، چهار موضع اتخاذ کرد: حامیان، شکاکان، معترضان و منکران. در این مجال به بیان ویژگی های هر یک می پردازیم.

موضع حامیان

این گروه که می‌توان گروه حامیان نامید، جهانی ‌شدن را به مثابه یک واقعیت می‌پندارند، واقعیتی که مبین عصری است که در آن به سر می‌بریم. به عقیده این جماعت، تغییرات ناشی ازجهانی‌شدن هم ضروری وهم مطلوب است. به طور مثال «ک.اوهمائه» معتقد است که دولت ملی یا مرده است یا در حال مرگ؛ زیرا دیگر مرزهای ملی وجود ندارد که دولت متکفل مراقبت و دفاع از آن‌ها باشد.

حامیان، کم ‌و ‌بیش جماعتی در جناح راست سیاسی هستند که جهانی‌ شدن را به عنوان نخستین مرحله عنصر پساکمونیسم تعبیر می‌کنند، عصری که دنیا دیگر بین دو اردوگاه نظامی و ایدئولوژیکی تقسیم‌ نشده و سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک به صورت معیار غالب درآمده است. بدین ترتیب حامیان جهانی‌ شدن اقتصاددانانی عرضه‌محور هستند که نظام کینزی دوران بعد از جنگ دوم را مردود می‌شمارند.

موضع شکاکان

موضع دوم از آن کسانی است که هرچند روندهای جهانی را به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار قبول دارند، درباره آن برداشتی دوپهلوتر از گروه حامیان دارند. این جماعت یا گروه که شکاکان نامیده می‌شوند، فقط برخی وجوه جهانی‌شدن استقبال می‌کنند.

برای مثال، طرفداران محیط زیست از این که شاهد گسترش اندیشه‌های سبز به سراسر گیتی هستند، شادمانند و از اینکه مردم آگاهی بیشتری به دست می‌آورند که همه آنها ساکنان مشترک کره‌ای واحد محسوب می‌شوند استقبال می‌کنند؛ اما درعین حال، نسبت به کیفیات جهانی‌شدن که به چند ملیتی‌ها اجازه می‌دهد به مقرراتی که برای حفاظت از محیط زیست وضع شده است لطمه زنند، انتقاد شدید دارند.

«م. کاستلز» تأکید می‌کند که جهانی‌شدن به سبب گسترش شدید شبکه‌های اطلاعاتی اکنون به واقعیتی انکارناپذیر در زندگی ما تبدیل شده است، ولی درعین حال علیه تعبیرات جناح راست که اجازه می‌دهد سرمایه‌های مالی با پویایی خود بر سایر اشکال تعامل اجتماعی غلبه کنند، به ما هشدار می‌دهد.

کاستلز و باومن استدلال می‌کنند که اگر سرمایه‌داری جهانی تابع محدودیت‌هایی نباشد، خطر انفجار و ایجاد بی‌ثباتی‌ها و نابرابری‌هایی پدید می‌آید که می‌تواند به طغیان محرومان ومطرودان منجر شود. از نظر گیدنز، آشوب‌ها و نگرانی‌های ناشناخته ناشی از جهانی‌شدن ممکن است برانگیزاننده و احیاگر بنیادگرایی شود؛ زیرا کسانی تلاش خواهند کرد تا دیواره‌های اطمینان و امنیتی را که به ناگهان فروریخته است به نفع خود بازسازی کنند.

موضع منکران

موضع سوم متعلق به کسانی است که اساسا منکر این مطلب هستند که جهانی‌شدن توصیف درستی از آن‌چه است که دارد در دنیای امروز اتفاق می‌افتد. این گروه که منکران نامیده می‌شوند، بعدی تاریخی وارد بحث می‌کنند و متذکر می‌شوند که هر نوع تحلیل از تحولات کنونی لزوما باید با مقایسه‌ای بین حال و گذشته همراه باشد.

برای مثال هیرست و تامپسن معتقدند که در ارتباط با گذشته، تداوم‌ها بیشتر از عدم تداوم‌هاست. هیچ چیزی در زمانه ما واحد و یگانه نیست و ما قبلا هم در مقاطعی مانند بین دهه 1870 تا نخستین جنگ جهانی شاهد رشته‌ای از جهش‌های اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی قرار داشتیم.

به نظر این گروه، خطری که به خصوص از سوی جماعت حامیان ایجاد می‌شود در این است که آن‌ها به اعتماد ما نسبت به توانایی ‌مان برای تغییر امور از راه اقدامات مشترک و تعاونی لطمه می‌زنند. با تأکید بیش از اندازه بر میزان گسست ما از گذشته، در واقع توجه ما را از تلاش‌های موفقت‌آمیز گذشته‌مان، یعنی دولت رفاه کینزی برای رام‌کردن سرمایه‌های جهانی منحرف می‌کنند. مسلما در حال حاضر تحولاتی با اهمیت در دنیا اتفاق می‌افتد و با مبالغه و گنده‌گویی کمتر، این تحولات را می‌توانیم بین‌المللی ‌شدن نام دهیم.

موضع معترضان

آخرین جماعت از موضع‌گیران نسبت به روند جهانی ‌شدن کسانی هستند که تأکید می‌کنند جهانی ‌شدن صرفا افسانه‌ای است که از سوی افراد و گروه‌هایی رواج یافته که از حمایت جهانی سرمایه‌داری فاقد محدودیت بیشترین سود را می‌برند. برای این گروه که معترضان نام دارند، جهانی‌شدن نوعی تردستی ایدئولوژیکی است، مفهومی که درست اززمانی که به نظر می‌رسید راست رادیکال شتاب اقتصادی خود را از دست داده است. از طریق نهادهای پژوهشی و گروه‌ های تحقیقاتی دست‌راستی رایج شد.

بوردیو، قبل از هر چیز جهانی ‌شدن را به عنوان یک روند تلقی نمی‌کند، بلکه آن را استعمار روشنفکرانه وجدان اجتماعی می‌نامد، جنگی سلطه‌جویانه که از طرف کسانی به راه افتاده است که می‌خواهند همان دستاوردهای جزئی را هم که فقیران و محرومان در دهه‌های میانی قرن بیستم به دست آوردند از آنها بگیرند: آخرین مرحله واکنش نسبت به سرمایه‌داری انسانی دوران بعد از جنگ جهانی دوم.

سرمایه مسلما قدرتمندتر و پویا‌تر شده است؛ اما علت این امر اقدامات دولت‌های غربی عمدتا امریکا و چند‌ملیتی‌هاست که به جهانی‌شدن متوسل می‌شوند و از آن به مثابه ابزاری برای بی‌ اثر کردن انتقادها و مقاومت‌ها سود می‌جویند. بدین ترتیب، جهانی‌شدن نوعی واقعی پنداشتن امری انتزاعی است. ابزاری که به واسطه آن پیامدهای اقدامات خود را به مثابه روندهایی که بر آنها هیچ کنترلی نمی‌توانیم داشته باشیم تعبیر می‌کنیم.

آن طور که بیان شد موضع‌گیری افراد نسبت به جهانی‌شدن دقیق نیست، برای مثال گیدنز را هم می‌توان در شمار حامیان و هم در شمار شکاکان به حساب آورد.*

*منابع:

1- تونی فیتزپتریک. نظریه رفاه. هرمز همایون‌پور. انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و گام نو. چاپ دوم.1383.

2- محمدجواد زاهدی. توسعه و نابرابری. انتشارات مازیار. چاپ دوم. 1385.

3- مالکوک واتزر. جهانی‌ شدن. اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی. انتشاران سازمان مدیریت صنعتی. 1379.

4- رونالد رابرتسون. جهانی‌ شدن. کمال پولادی. نشر ثالث. 1380.

5- و منابع دیگر