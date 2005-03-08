تظاهرات گسترده فلسطينيان در اعتراض به دعوت شارون به تونس

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دهها فلسطيني از طرفداران و اعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين امروز دربرابر دفترنمايندگي تونس درغزه اجتماع كردند ومراتب اعتراض خود را نسبت به سفرآريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي به تونس براي شركت در همايش بين المللي اطلاعات اعلام داشتند.

خضرحبيب يكي ازرهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين درمورد اين تظاهرات گفت : شركت كنندگان مي خواهند پيام خود را در محكوميت سفرشارون جنايتكاربه تونس اعلام نمايند واز اقدام رئيس جمهوري تونس براي دعوت ازنخست وزير اسراييل به منظورسفر به اين كشورابراز تعجب و شگفتي نمايند و صداي اعتراض خود را به گوش دولت تونس برسانند چرا كه فلسطينيان براي اين كشورعربي احترام و ارج مي نهند.

تظاهركنندگان با حمل آدمك آريل شارون نخست وزيررژيم اسراييل وبا سردادن شعارهايي همچون"جهاد اسلامي اين دعوت را رد وشديدا محكوم مي كند" و " نبايد به شارون اجازه سفر به تونس داده مي شد" اين دعوت را شديدا محكوم كردند.

حبيب در بيانيه اي مطبوعاتي تظاهربه توجيه تونس براي سفر شارون به اين كشوررا رد كرد و گفت : اين سفربا هرهدفي كه صورت گيرد به طور كامل مردود است زيرا تنها به نفع اسراييل و آمريكا است و آنها هم تجاوزگران عليه مردم فلسطين و امت عربي هستند.

جهاد اسلامي فلسطين دراين بيانيه از تشكيلات خودگردان فلسطين خواست در نامه اي به دولت تونس اين سفررا لغو كند زيرا اين اقدام به نفع مردم فلسطين نيست .

ياد آوري مي شود يك منبع دردفترنخست وزيراسراييل پيشتراعلام كرده بود آريل شارون نخست وزير اسرائيل دعوت بي سابقه زين العابدين بن علي رئيس جمهوري تونس را براي ديدار از اين كشور پذيرفت .

اين منبع افزود : شارون دعوتنامه اي را از بن علي رئيس جمهور تونس براي شركت در كنفرانس بين المللي همكاري علمي در يافت كرد و در نظر دارد ازاين كشور ديدار كند.

روزنامه اسرائيلي يديعوت آحارونوت نيزنوشت: اين كنفرانس دومين كنفرانس جامعه اطلاعاتي است كه در اواسط نوامبر برگزار خواهد شد.

تونس در سپتامبر سال 2000 پس از وقوع ناآرامي در فلسطين روابط ديپلماتيك خود را با اسرائيل قطع كرد اما روابط تجاري اين كشور با اسرائيل همچنان برقرار است .

گفتني است در حال حاضر كشورهاي اردن ، مصر و موريتاني روابط ديپلماتيك كاملي با اسرائيل دارند .

