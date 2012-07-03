تلاش می کنیم شبکه های ورزش و پویانمایی سراسری باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله ضرغامی در این بازدید همچنین از برنامه ریزی گسترده رسانه ملی برای پخش مسابقات المپیک خبر داد و گفت: به دلیل حضور ورزشکاران افتخارآفرین کشورمان و تنوع و جذابیت این مسابقات، شبکه های مختلف به ویژه شبکه ورزش تلاش خواهند کرد با پخش مهمترین مسابقات این دوره از بازی ها، رضایت مخاطبان کشور را فراهم کنند.

رئیس سازمان صدا و سیما افزود: شبکه پویانمایی هدیه جمهوری اسلامی به کودکان و نوجوانان عزیز کشور و خانواده‌های مشتاق آنان است.

وی گفت: با توجه به استقبال بسیار بالای مردم کشورمان از این دو شبکه جدید، مدیران مراکز استان ها با برنامه ریزی مستقل استانی حداکثر امکان استفاده از برنامه های این دو شبکه را از ظرفیت های موجود فراهم خواهند کرد.