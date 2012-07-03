  1. هنر
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

ضرغامی در گرگان:

تلاش می کنیم شبکه های ورزش و پویانمایی سراسری باشند

تلاش می کنیم شبکه های ورزش و پویانمایی سراسری باشند

رئیس رسانه ملی در بازدید از مرکز صدا و سیمای گرگان با اشاره به راه‌اندازی آزمایشی شبکه پویانمایی در تهران گفت: در صورت تأمین اعتبارات لازم و همکاری مسئولان استانی به تدریج شبکه های ورزش و پویانمایی علاوه بر 16 شبکه قبلی، در استان های مختلف قابل دریافت خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله ضرغامی در این بازدید همچنین از برنامه ریزی گسترده رسانه ملی برای پخش مسابقات المپیک خبر داد و گفت: به دلیل حضور ورزشکاران افتخارآفرین کشورمان و تنوع و جذابیت این مسابقات، شبکه های مختلف به ویژه شبکه ورزش تلاش خواهند کرد با پخش مهمترین مسابقات این دوره از بازی ها، رضایت مخاطبان کشور را فراهم کنند.

رئیس سازمان صدا و سیما افزود: شبکه پویانمایی هدیه جمهوری اسلامی به کودکان و نوجوانان عزیز کشور و خانواده‌های مشتاق آنان است.

وی گفت: با توجه به استقبال بسیار بالای مردم کشورمان از این دو شبکه جدید، مدیران مراکز استان ها با برنامه ریزی مستقل استانی حداکثر امکان استفاده از برنامه های این دو شبکه را از ظرفیت های موجود فراهم خواهند کرد.

کد مطلب 1641170

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