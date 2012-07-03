اداره محیط زیست گرگان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل محیط زیست گلستان صبح سه شنبه در حاشیه این مراسم گفت: درحوزه شهرستان گرگان وآق قلا برای انجام وظایف سازمانی با نارسایی هایی مواجه بودیم وبا پیگیری های زیاد مجوز محیط زیست شهرتان گرگان را ازدفتر مدیریت وتوسعه منابع انسانی ریاست جمهوری گرفتیم.

محمد ممشتی افزود: از معدود استانهایی هستیم که این مجوز را گرفتیم و در یکی از نقاط حساس و استراتژیک شهر اداره را راه اندازی کردیم.



وی ادامه داد: تمام فرآیندهای حوزه محیط انسانی اعم از استقرار صنایع و بهره برداری، پایش و نظارت مستمر صنایع و نظارت منطقه مهم جهان نما از این ناحیه انجام می شود.



وی اظهار داشت: تا پایان سال جاری اداره محیط زیست آق قلا نیز اداره مستقل می شود و از سیاست های سال 91و92 ما این است که همه شهرستان های استان اداره مستقل داشته باشند.



ممشتی بیان کرد: اداره محیط زیست شهرستان گرگان نهمین اداره محیط زیست گلستان است و قبل از آن در هشت شهرستان این اداره راه اندازی شده بود.