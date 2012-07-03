هشدار پلیس انگلیس درباره بازگشت آشوب به لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحقیق جدید روزنامه گاردین و دانشگاه "اکونومیکس" لندن که روز گذشته منتشر شد، نشان داد همزمان با بدتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی پلیس انگلیس پیش بینی می کند موج جدیدی از ناآرامی ها و آشوب تابستان جاری سراسر لندن را فرا می گیرد.

روزنامه گاردین و دانشگاه اکونومیکس نتایج این تحقیق را پس از مصاحبه با 130 افسر پلیس که مسئول آرام کردن اوضاع در جریان ناآرامی های اخیر بودند، منتشر کردند.

آغاز موج جدیدی از ناآرامی ها در لندن درحالیست که این کشور برای میزبانی بازیهای المپیک 2012 آماده می شود و بحران اقتصادی باعث افزایش نارضایتی ها از عملکرد دولت ائتلافی شده است.

آگوست گذشته هزاران نفر از مردم خشمگین انگلیس برای نشان دادن اعتراض خود ازعملکرد دولت به خیابانهای لندن و دیگر شهرهای بزرگ آمدند و به غارت اموال و به آتش کشیدن ساختمانها پرداخته که پلیس برای آرام کردن اوضاع به اقدامات خشونت بار متوسل شد.

در این پژوهش پلیس انگلیس با اشاره به تصمیم دولت برای کاهش 20 درصدی بودجه اعلام کرد در صورت اجرای طرح های ریاضت اقتصادی در سال گذشته نمی توانستیم همچون گذشته به تظاهرات معترضین پاسخ دهیم.

اخیرا طرح اجرای سیاستهای ریاضت طلبانه دولت "دیوید کامرون" در بخش خدمات عمومی هزاران نیروی پلیس معترض را به خیابانهای لندن کشانده است.

این افراد به کاهش 20 درصدی بودجه پلیس در راستای سیاست ریاضت طلبانه دولت اعتراض داشته و خواستار توقف اجرای این سیاستها شدند. بر اساس طرح دولت، یگانهای پلیس تا سال 2015 هزاران نفر از نیروهای خود را باید تعدیل کنند.