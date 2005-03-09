گفت وگوهاي ايران با اروپا با حسن نيت صورت مي گيرد // موضع آمريكا بر رضايت طرفهاي گفت وگو كننده استوار است

به گزارش خبرگزاري مهر، مساله برنامه هاي هسته اي ايران و سياستهاي آمريكا يكي از مسايل مهم مربوط به ايران مي باشد كه اخيراً با اظهارات بعضي از مقامات ارشد اين كشور مجدداً به تيتر اول رسانه هاي جهان تبديل شده است.

در خصوص اين موضوع، مهر مصاحبه اي با ديويد مك پيرامون تحولات اخير انجام داده است كه متن كامل آن به شرح زير مي باشد.

با عنايت به اظهارات اخير حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كه گفته است: "اگر آمريكاييها موفق شوند پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهند، ايران تمام اقدامات اعتماد سازي خود را متوقف خواهد كرد".

مك در پاسخ به اين سؤال مهر كه شما سخنان اين مقام ايراني را چگونه ارزيابي مي كنيد و آيا اين صحبتها در صحنه بين الملل به عنوان كنش در نظر گرفته خواهد شد يا يك واكنش، گفت: "موضع دولت آمريكا بطور روشن و واضح بر رضايت تمام طرفها تاكيد مي كند كه در اين فرايند، دولت ايران نيز با حسن نيت با سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس گفت وگو و مذاكره مي كند و گفت وگوي سطح بالاي اخير بين آمريكا و اين سه كشور نيز بين خودشان در جريان است".

وي در پاسخ به اين سؤال كه مقامات آمريكا بطور مرتب و مكرر اعلام كرده اند كه در صددند تا پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع بدهند، آيا اين يك نوع ناديده گرفتن سازمانها بين المللي مربوطه يعني آژانس بين المللي انرژي اتمي نيست، مي گويد: صلاحيت آژانس بين المللي انرژي اتمي بستگي به ميزان اهميت حمايت و اقتدار قابل ملاحظه سازمان ملل متحد بويژه شوراي امنيت دارد.

همچنين اين مقام آمريكايي در خصوص تضمينهايي كه ايران مي تواند بدهد تا نشان دهد كه نه در پي استفاده از تكنولوژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز و نه در پي تعقيب تسليحات هسته اي، مي گويد: ايران براي اثبات اين امر به جامعه بين الملل بايد بطور كامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي اروپايي كه با آنها در حال مذاكره است، همكاري كند.