پیشرفت مناسب مسکن مهر در ایلام/ تقدیر از استاندار ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران ایلامی اظهار داشت: اجرای این طرح مهم و اساسی در دولت دهم نیز به واسطه استقبال مردم استمرار یافت و این روند همچنان در کشور و استان ایلام استمرار دارد.

این مسئول اضافه کرد: مسئولان ذیربط باید تلاش ویژه‌ای در راستای خانه‌دار شدن مردم داشته و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکنند.

وی تصریح کرد: خانه‌دار شدن مردم یکی از دغدغه‌های مهم دولتمردان طی سال‌های گذشته بوده که دولت نهم با ابتکاری جدید در این راستا گام برداشت.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان داشت: استاندار ایلام در پروژه ساخت مسکن مهر موفق عمل کرده است .

وی اعلام کرد: 26 هزار و 550 واحد مسکن مهر در ایلام در دست ساخت است که کار ساخت این واحدهای مسکونی در سالهای 89 و 90 آغاز شده است.

این مسئول ادامه داد: 10 هزار واحد از این تعداد روستایی و 16 هزار و 550 واحد شهری است و اکنون در مجموع بین دو میلیون و 690 تا سه میلیون متر مربع مسکن مهر در استان ایلام در حال ساخت است.

وی افزود: دولت برای تسریع در روند احداث مسکن مهر پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار استان ایلام قرار داده است.

نیکزاد عنوان کرد: در شروع دولت نهم در استان ایلام 100 هزار واحد مسکونی وجود داشته که این تعداد واحد مسکونی در طول تاریخ هویت استان ایلام ساخته شده، اما در هفت سال گذشته 46 هزار واحد مسکن شهری و روستایی ساخته شده و یا در حال ساخت است که از این تعداد واحد مسکن 22 هزار و 500 واحد شهری و روستایی در استان ایلام تا این لحظه به اتمام رسیده است .

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امسال هم قرار است در مجموع 12 هزار واحد مسکن در استان ایلام به بهره‌برداری کامل برسد و در اختیار متقاضیان قرار گیرد .

علی نیکزاد گفت: از این تعداد دو هزار واحد آن در روستا و پنج هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و پنج هزار و 200 واحد نیز در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت به اتمام می‌رسد .

وی ادامه داد: سال بعد نیز 12 هزار و 500 واحد دیگر قرار است با همت مجموعه وزارت راه و شهرسازی و رهبری و پشتیبانی مهندس اعلایی استاندار ایلام به اتمام برسد.